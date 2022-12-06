CHP’li Bakırlıoğlu: Enflasyonun tek sorumlusu AKP iktidarı ve küçük ortağıdır

06 Aralık 2022 Salı, 12:16

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in yüzde 84.39, ENAG'ın yüzde 170 seviyelerinde açıkladığı enflasyonun sebebi olarak AKP -MHP iktidarını gösterdi.

“Enflasyonun sebebi hangi market?” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “üç harfliler” diye betimlediği marketler ile Tarım Kredi Kooperatif Market’in fiyatlarını karşılaştıran CHP’li Bakırlıoğlu, fiyatların aynı olduğuna dikkat çekti.

“ARALARINDA FİYAT FARKI YOK”

Bakırlıoğlu yaptığı basın açıklamasında; “Market fiyatları son günlerde siyasetin gündem maddesi haline geldi ve Devlet Bahçeli enflasyonun nedeni olarak ‘üç harfli’ marketleri gösterdi. Ben de Cumhurbaşkanının talimatıyla kurulan ve yine talimatla indirim yapan Tarım Kredi Market ile bir ‘üç harfli’ marketin fiyatlarını karşılaştırdım. 25 çeşit temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan 831 lira 30 kuruşluk liralık bir market sepetinde iki market arasındaki sadece 25 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Tarım Kredi Markette, diğer marketlere göre ucuz denilebilecek sadece şeker var. O da zaten markette hiçbir zaman bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“KİME İNANACAĞIZ?”

“Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor” diye devam eden CHP’li vekil, “Bu durumda kime inanacağız? Tarım Kredi Kooperatifinin marketlerini gezen, fiyatlar gayet uygun diyen, temel ürünlerde indirim talimatı veren, market sayısını arttırın diyen Cumhurbaşkanına mı, yoksa üç harfli marketleri fiyat artışlarının sebebi olarak gören, hatta Fetöcü ilan eden Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Bahçeli’ye mi? Tarım Kredi Marketin fiyatları ‘üç harfliler’in fiyatları aynı olduğuna göre kime inanacağız? Tarım kredi market yapabiliyorsa fiyatları düşürsün enflasyon da düşsün” şeklinde konuştu.

“SORUMLU AKP İKTİDARIDIR”

‘Üç harfli’ zincir marketlerin piyasadaki hakimiyetlerine ve küçük esnafa verdikleri zararlara da değinen Bakırlıoğlu, “Artık köylere kadar uzanan ve kartelleşme yolunda ilerleyen zincir marketlerin bakkallara diğer küçük esnafa verdiği zararlar, çalışanlarının sosyo ekonomik haklarındaki yetersizlikler hepsi tartışılabilir. Fakat enflasyonun nedeni olarak gösterilmeleri iktidarın ve küçük ortağının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Eğer marketlerin sorumluluğu varsa, ilk sırada Tarım kredi market yer alır. Enflasyon yüzde 85’i geçtiyse bunun tek sorumlusu yanlış ekonomik politikalarla ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP iktidarıdır. Düşük TL yüksek kur politikası ve yüksek enflasyon tüm ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasına dolayısı ile market fiyatlarının zamlanmasına neden olmaktadır” dedi.

“HER ŞEYE ZAM GELECEK”

TÜİK’in ekim ayı tüketici enflasyonunu yüzde 85, üretici enflasyonunu ise yüzde 157 olarak açıklandığını hatırlatan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bu ne demektir. Önümüzdeki aylarda üretici enflasyondan dolayı her şeye zam gelecek. Bunu durdurmanın tek yolu seçimdir” diye konuştu.