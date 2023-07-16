CHP’li Bakırlıoğlu: Sıra doğal gaz fiyatlarında

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:36

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:36

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Zamlarla beraber İzmir’de benzinin litre fiyatı 34,54 TL’ye, motorin 32,93 TL’ye, LPG’ni litre fiyatı ise 13,99 liraya çıktı.

“MAZOTUN 40 LİRA OLACAĞINI İDDİA ETMİŞTİM”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ek bütçe görüşmeleri esnasında Meclis Genel Kurulu’nda ek bütçedeki "Petrol ve Doğalgaz" mamullerinden alınması tahmin edilen tutarın yani 112 milyar liranın yüksekliğine dikkat çektiğini hatırlatarak, “2023 bütçesinde bir yıl boyunca petrol ve doğalgaz mamüllerinden 85 milyar lira gelir tahmin edilirken ek bütçede sadece beş ay için 112 milyar gelir beklentisi bize akaryakıttan alınan maktu ötv nin ciddi şekilde artacağın göstermekteydi. Hatta benzin ve mazot fiyatlarının bir seferde 6 lira artacağını, yıl sonunda ise mazotun 40 lira olacağını iddia etmiştim. Bu konuşmamın üzerinden henüz bir gün bile geçmeden Cumhurbaşkanı kararı ile benzin ve mazottaki maktu ÖTV'ye 5 TL zam geldiğini gördük. Böylelikle benzinde 2.52 TL olan maktu ÖTV’nin 7.52 TL’ye, mazot 2.05 olan ÖTV'nin ise 7.05 TL’ye çıkmış oldu. KDV’yi de koyduğumuz zaman akaryakıta tek sefer de 6 lira zam gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.

“KIŞ ZOR GEÇECEK”

“Cumhurbaşkanına tek seferde bu kadar büyük vergi salma yetkisini bu hafta kanunlaşan torba yasa ile Cumhur İttifakı milletvekilleri vermişlerdi” diye devam eden Bakırlıoğlu, “Benzer artışları önümüzdeki günlerde bilhassa konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarında da göreceğiz. Bu kışın zor geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.