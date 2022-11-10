CHP'li Bakırlıoğlu: Üretmek yerine neden ithal ediyoruz

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:27

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, pamuk önemli bir tekstil üretim merkezi olan ülkemiz için stratejik öneme sahip bir tarım ürünü olduğunun altını çizdi. Yazılı bir açıklama yapan Bakırlıoğlu, “Pamuk iki şekilde satılıyor. İşlem görmemiş tarladan toplandığı haliyle kütlü pamuk, ya da işlem görmüş lif pamuk şeklinde. Kütlü pamuktan yüzde 40 oranında lif pamuk çıkmakta. 2,5 kilo kütlü pamuktan 1 kilo lif pamuk üretiliyor. Kalan 1,5 kilo çiğitten ise pamuk yağı ve küspe oluyor. Geçen sene 480 bin dekar alanda 833 bin ton lif pamuk üretimi yapılmış olmasına rağmen 1.170 bin ton pamuk ithalat yapılmıştır. Dolayısıyla ürettiğimizden daha fazla ithal etmek durumundayız” dedi.

“YANLIŞ EKİM SONUCU 350 BİN DEKARA DÜŞTÜ”

2002 yılında Türkiye’de 750 bin dekar pamuk ekiminin yapıldığını belirten CHP’li vekil, “Ekim alanları yanlış politikalar sonucu 350 bin dekara kadar düşmüştü. Sonrasında uygulanan desteklemeler ve pamuk fiyatlarının dünyada artması sonucu ülkemizde de ekim alanları ve rekolte artmıştır. Bu sene ekilen alanın 550 bin dekara, lif pamuk üretiminin de 1 milyon tona çıkması bekleniyor. Geçen sene bir kilogram kütlü pamuğun (işlem görmemiş) çiftçimize maliyeti 6,3 TL idi ve kütlü pamuk fiyatları da 11 TL'ye ulaşmıştı. Geçen sene hasat zamanı, Eylül - Ekim aylarında lif pamuk fiyatları 2,4 dolara çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ ZARAR EDİYOR”

“Dünya piyasasında lif pamuğun fiyatının 3 doları geçmesi kütlü pamuk fiyatlarının 25 TL ye kadar çıkmasına neden olmuş, artan fiyatlar üreticimizin yeniden pamuk ziraatine yönelmesine neden olmuştur” diyen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Ancak hasat zamanı fiyatların birden bire düştüğünü görmekteyiz. Üretici geçen sene 6,3 TL'ye mal ettiği kütlü pamuğu bu sene 14 TL ye maletti. Çiftçimizin bu sezon kütlü pamuk için fiyat beklentisi 21 TL idi. Ancak zararına 12-13 TL'ye satmak zorunda kaldı. Bu şartlar altında bölgede konuştuğumuz çiftçiler seneye pamuk üretmeyeceklerini belirtiyorlar. Bu durum önümüzdeki sene daha fazla ithalat, daha fazla cari açık demek...” diye konuştu.

“İTHALATA MİLYARLARCA DOLAR GİDİYOR”

Bu sene ilk dokuz ayda tam olarak 919 bin ton lifli pamuk ithal edildiğini ve 2,5 milyar dolar bedel ödendiğini aktaran Bakırlıoğlu, “Ülkemizde hasatın başladığı Eylül ayında 86 bin ton lif pamuk ithalatına karşılık 253 milyon dolar bedel ödenmiş. Yani kilogram başına ortalama 2,94 dolar, yani 50 lira dolayında. Kilogramı 2,94 dolardan lif pamuk ithal eden bir ülkede, kütlü pamuğun kilogram fiyatının 21-22 TL olması gerekirken üreticimiz 13-14 TL'den satmak zorunda kaldı. İlk dokuz ayda ABD'den yaklaşık 1 milyar dolarlık, Yunanistan'dan ise 200 milyon dolarlık lif pamuk ithal etmişiz. Bu ülkelerden Eylül ayında lif pamuğu ortalama 2,94 dolardan almışız. Kendi üreticimizden 21 TL ye almamız gerekirken pamuğu 13 TL'ye almışız. Türk üreticisini zarar ettirirken Yunan üreticisine, Amerikan üreticisine para kazandırmışız” dedi.

“DESTEKLEMELER ARTTIRILMALI”

AKP hükümetinin politikalarını eleştiren CHP’li vekil, “Hal böyleyken devlet bu durumu uzaktan sessizce izliyor. Urfa'dan, Çukurova'dan, Ege'den yükselen çığlığa kulaklarını kapatıyor. Yapılması gereken çok şey var oysa... En azından fark desteklemelerini arttırabilirdi. Kütlü pamuğa verilen fark desteklemeleri yıllardan beri aynı kilogram başına 110 kuruş... Çiftçimizin beklentisi ise 3 tl idi... Evet ülkemiz için pamuk sadece bir tarım ürünü değildir. En önemli ihraç kalemimiz olan tekstilin hammaddesi durumunda olmasının yanında Türk pamuğu dünyanın en kaliteli pamuklarından birisi konumundadır. Bilindiği gibi ülkemizde pamukta GDO yasak. Tekstil ürünlerimiz "GMO Free Turkish Cotton" etiketi ve garantisi ile dünyaya satılmakta. Pamuktan ayrıca pamuk yağı üretilmekte, küspeside hayvancılıkta kullanılmakta” diye konuştu.

“PAMUK ÜRETİMİ ARTMASI GEREKİRKEN DÜŞÜYOR”

“Bir ülke düşünün dünyanın en önemli tekstil merkezlerinden birisi” diye devam eden Bakırlıoğlu, “Bu ülke topraklarında GDO'suz, dünyanın en kaliteli pamuğu üretilebiliyor olmasına rağmen kendi ihtiyacını karşılayamadığı için her yıl milyarlarca dolar pamuk ithal etmek zorunda kalıyor. Bu ülkenin her yıl bitkisel yağlara ve hayvan yemi ham madelerine milyarlarca dolar kaynak aktardığını düşünün... Bu durumda pamuk üretimini arttırmak için adımlar atması beklenirken tam tersini yapıyor... Üreticisinin zarar etmesine göz yumuyor... Böyle bir şey ancak Türkiye'de yaşanır” ifadelerine yer verdi.

“DEKAR BAŞINA PAMUK ÜRETİMİMİZ DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE”

CHP’li BAkırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürüdü: “Türkiye’de dekar başına ortalama verim 500 kilo. Dünya ortalamasının üzerinde. ABD ve Yunanistan dekar başına verim bizimkinin yarısı kadar. Ama biz oralardan pamuk ithal ediyoruz. Çok tezat bir durum. Dekar başına pamuk verimi yüksek olan Türkiye, verimi düşük olan ülkelerden pamuk ithal ediyoruz. Yüksem verim sayesinde pamuk ekim alanlarını artırarak arz açığını giderebiliriz. Manisa’da verim ortalaması 430- 690 kilo arasında değişiyor. Dekar başına en yüksek pamuk veriminin alındığı Manisa, geçmişte önemli bir pamuk üretim merkeziydi. Zaman içinde yanlış politikalar Manisa'lı üreticiyi pamuk üretiminden uzaklaştırdı. Pamuk ekim alanları zaman içinde 17 bin dekara kadar düştü.”

“ÇİFTÇİ PAMUK ÜRETİMİNİ BIRAKIYOR”

Ege Bölgesi üzerinden örneklerine devam eden CHP’li vekil, “Su fakiri olma yolunda adım adım ilerleyen Gediz havzasının bu bereketli topraklarında pamuğun yerine, aşırı su kullanımı gereken mısır üretilmeye başlandı. Zaman içinde tekrar pamuğa bir yöneliş başlarken Manisa'daki üreticiler artık pamuk üretmeyeceklerini söylemeye başladılar. Bu politikasızlık, bu öngörüsüzlük geride yıkım bırakmaya devam ediyor” dedi.