CHP'li Başarır: Yolsuzluklar milli güvenlik sorunu haline geldi

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:44

Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay raporlarında anlatılan usulsüzlüklere dikkat çekti. Başarır'ın açıklamaları şöyle:

“72 İHALEDE USULSÜZLÜK YAPILDI”

“Sayıştay, eskisi kadar etkin, güçlü, şeffaf, yerinde denetim yapmamasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 20, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 26, diğer bakanlıklarla birlikte toplamda 72 ihalede usulsüzlük tespit etmiştir. Bunu biz tespit etmiyoruz. Eğer biz tespit etmiş olsaydık ‘yalan söylüyorsunuz’ derlerdi. Bunları Sayıştay raporları diyor.

"SAHİLLERİMİZİ BU VAKFA, BU ŞİRKETE VERİYORLAR"

Bakın, MUÇEV diye bir Vakıf ve aynı zamanda bir şirket var. Bu vakıf, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşınmazlarını kiralıyor. Hemen hemen tüm sahillerdeki taşınmazları kiralamışlar. Burada kira bedellerini idarenin belirlemesi gerekirken MUÇEV belirlemiş. Peki MUÇEV kim, kimler burada yönetici bir bakalım. Caner Yıldız, şirket yöneticisi. Halen Muğla Vali Yardımcısı. Esengül Civelek, eski şirket yöneticisi, eski Muğla Valisi ve halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Gürkan Büyükkaralı, şirketin genel müdürü, eski BELKO Genel Müdür Yardımcısı. Hakkında BELKO’da yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla dolandırıcılık, emniyeti suistimal suçlarından dolayı 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Sahillerimizi bu vakfa, bu şirkete veriyorlar. Bu vakıf, kira bedellerini kendi belirliyor. Bunu Sayıştay ortaya çıkarıyor.”

“KİRALANAN ARAÇLAR ANKARA’DA DEĞİL ÇEŞME’DE"

Yargıtay binası yapımının kontrolü için 8 adet üst segment araç kiralandığını söyleyen Başarır, “Yargıtay binasının yapımında, inşaat sürecinde denetleme yapması gerekirken bu arabaların Çeşme’de, Balıkesir’de, Altınoluk’ta, tatil bölgelerinde, yani Ankara dışında olduğu tespit ediliyor. Yargıtay binasının yapımı için açılan ihalede usulsüzlük yapılabilir mi? Yargıtay’dan bahsediyoruz” dedi.

"USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMİŞ AMA YARGI ADIM ATMAMIŞTIR"

Başarır, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu ihalesinde ödenen net fazla rakam nedeniyle zararın 79 milyon euro olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu para, bu halkın parası. Yine Sağlık Bakanlığı’nda yapılan ihalelerde milyonlarca lira zarara uğratılmış devlet. Bunları tespit eden Sayıştay, net olarak ortaya koyan Sayıştay. Tespit eden biz değiliz. Bir suç işlenmiş, ancak ortada tek bir soruşturma yok. Bu usulsüzlüklerin binde birini bizim belediyelerimiz yapsa hemen soruşturma açılır, hemen müfettişler görevlendirilir, hatta belediye başkanlarımız açığa alınır. Artık yolsuzluk, ihalelerdeki usulsüzlük, yapılış şekilleri, Türkiye’de bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Maalesef birkaç şirket, birkaç kurum, Türkiye’nin bütçesine ortak gibi usulsüz ihaleler alarak devleti, kamuyu, 84 milyonu zarara uğratmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. En acı olan, usulsüzlüğün tespit edilmesi ama bu durumla ilgili yargının hiçbir şekilde adım atmamasıdır. Biz, tüm bu durumlar için suç duyurusunda bulunacağız, durumu ortaya koyacağız ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını isteyeceğiz.”