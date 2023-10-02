CHP’li Başevirgen: 71 bin 500 esnaf daha battı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 08:54

Güncelleme: 02.10.2023 - 08:54

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerini paylaştı. Buna göre; 2023’ün ilk 8 ayında 71 bin 500 esnaf daha kepenk kapattı. 2023'ün ilk 8 ayında kapanan dükkan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 71 bin 500’e ulaştı. 2022 yılının ilk 8 ayında 59 bin 900 esnaf kepenk kapatmıştı.

“330 BİN KOBİ TAKİPTE”

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının temmuz ayı itibari ile 2 trilyon 868 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Bankalara borçlu KOBİ sayısı nisan ayında 4 milyon 588 bin oldu. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı ise 330 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR SADECE SEYREDİYOR”

Sayıların kaygı verici boyuta ulaştığını ifade eden Başevirgen, şunları söyledi: "Uygulanan yüksek faiz, yüksek kur, fahiş vergi artışları ve zamlar, kontrolden çıkan işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz vb. faturalarıyla katlanan işletme giderleri esnafı kepenk kapatmaya zorlarken, küçük esnaf ve sanatkârı tümden tüketti. Maliyet artışları, esnaf zor durumda bırakırken kardan çok da zarar ettiriyor. Vatandaşın düşen alım gücü de hesaba katıldığında ne bayramlar, ne de düğün ve tatil sezonu ne de okulların açılması esnafın işlerini düzeltti. Esnaf yok olurken işsizler ordusu da çığ gibi büyüyor. İktidarın sadece seyrettiği bu tabloda, işletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz hale gelecek.” diye konuştu.