CHP’li Başevirgen: Adalet bile parayla

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:07

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:07

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yargı harçlarında fahiş artışlar yapılmasının adalete erişim ve hak aramayı imkansız hale getireceğini söyledi. Yargı harcına 2023 yılı için yüzde 122,93 zam yaptığını hatırlatan Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Değerleme oranındaki (YDO) yüzde 50 indirim veya sıfırlama yetkisini kullanmadığını ifade etti.

“ADALET, PARASI OLANLARIN KULLANABİLECEĞİ BİR İMTİYAZA DÖNÜŞTÜ”



“Adalete erişim hakkı en temel insan hakkıdır. İktidar, yapılan yargı harcı zamlarıyla mağdurlara adeta ‘paran yoksa adalette yok’ diyor” diyen Başevirgen, “Yargı harcı zamlarıyla zaten tartışılan adalet, neredeyse sadece parası olanların kullanabileceği bir imtiyaza dönüştü. İstinaf, temyiz, kira, alacak, çalışma hayatı, iş, ticaret hayatı vb. tüm davalar için yatırılması zorunlu harçlarda yüzde 123’e varan artışlar, haksızlığa uğrayan ve adalet arayanların önünde en önemli maddi engel haline geldi. Yürürlüğe konulan ‘Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ ile pek çok kamu hizmetinin bedeli olağanüstü düzeyde artırılırken, ülkemizde zaten bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorgulanan yargı hizmetleri ise geniş kesimler için neredeyse erişilemez bir noktaya ilerledi” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIN ADALETE ERİŞİM HAKKI ÖNÜNDE CİDDİ BİR ENGEL”

Sosyal bir hukuk devletinde bu kadar yüksek harçlar olmaması gerektiğini söyleyen Başevirgen, “Fahiş zamlı yeni harçlara göre, ilk derece mahkemesine sadece dilekçe verme harcı 180 TL’ye, itiraz için istinafa başvuru harcı ve idari kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvuru harcı 492 TL’ye, Danıştay ve Yargıtay’a temyiz başvurusu harcı 886,80 TL’ye, ticari davalarda, başvuru ve tescil harç tutarı yüzde 123 zamla 8.688 TL’ye çıktı. AYM’ye bireysel başvuru davalarının yargı harcı ise 664 TL’den 1.480 TL'ye yükseldi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz düşünüldüğünde zaten yüksek olan harçların fahiş oranda artması vatandaşların adalete erişim hakkı önünde ciddi bir engel teşkil oluşturacak. Bu yüzde 122’lik zam geri alınmadığı ya da daha düşük bir orana inmediği takdirde vatandaşlar hakkını aramaktan vazgeçecek ve adalet yerini bulmayacaktır” diye konuştu.