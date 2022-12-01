CHP’li Başevirgen: Asgari ücretliye su bile lüks

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:06

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan enflasyonla birlikte iğneden ipliğe tüm ürünlere yapılan zamlardan içme suyunun da nasibini aldığını söyledi.

“Döviz kurundaki yükseliş ile enerji, işçilik, hammadde ve akaryakıttaki artışlar nedeniyle damacana su fiyatı ocak ayından bu yana üçüncü kez zamlandı” diyerek sözlerine başlayan Başevirgen, “Geçen sene 15,50 TL-16,50 TL arasında değişen 19 litrelik damacana su fiyatları 35 TL-50 TL’ye kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

“YILLIK SU GİDERİ BİR ASGARİ ÜCRET”

Büyükşehirlerde 19 litrelik damacana suyun ortalama satış fiyatı 38 lira olduğunu aktaran CHP’li Başevirgen “Yapılan son zamlardan sonra suyun litresi 2 liraya, evde içilen bir bardak suyun maliyeti ise 40 kuruşa yükselmiş oldu. Dört kişilik bir aile haftada ortalama 3 damacana su tüketiyor. Suya ödenen para haftalık 114, aylık ise 456 liraya kadar çıkıyor. Bir yılda ise sadece içme suyuna harcanan para 5 bin 472 lira ile neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor” diye konuştu.

“SADECE SU VE EKMEK TÜKETİLSE BİLE BÜTÇELER ZORLANIYOR”

Bekir Başevirgen, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü günden güne eriyen dar gelirliler ve asgari ücretlilerin sadece su ve ekmek tüketse bile bütçelerinin zorlandığını söyleyerek “Ekmeğin fiyatı ortalama 5 lira. Dört kişilik bir aile günde 3 ekmek tüketse aylık ekmek masrafı 450 lira. Asgari ücretle geçinen bir aile, bir ay boyunca sadece su ve ekmek tüketse bile harcanacak tutar 906 lira. Bu da asgari ücretin yüzde 16’sına denk geliyor. Bu hesabın içinde pazar market alışverişi, elektrik, su, doğalgaz faturaları, eğitim, sağlık, ulaşım giyim masrafları ile çocukların eğitim giderleri yok. Asgari ücretliler için su bile lüks haline geldi” dedi.

“ASGARİ ÜCRET TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK BİR ÜCRET OLMALI”

Dolar kuru ve enflasyon karşısında asgari ücretin yaşadığı erimenin giderilemediğini söyleyen Başevirgen, “Yoksulluk ve yoksunluk giderek artıyor. Açlık sınırı 8 bin 657, yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 558 lira arttı. Asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki günlerde toplantılarına başlayacak ve yeni asgari ücret belirlenecek. Beklentimiz vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve insan onuruna yakışır bir asgari ücret belirlenmesi” diye konuştu.