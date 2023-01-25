CHP’li Başevirgen: Cumhurbaşkanı’nın hayalleri gerçeklerle örtüşmedi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:36

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:36

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı seçim vaatleri üzerinden iktidarı eleştirdi. “Cumhurbaşkanı her seçim öncesi yaptığı gibi vaatte bulunmaya devam ediyor” diyen Bekir Başevirgen, “Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bu seçim dönemini de milletimiz için yeni bir fırsata çevirmenin gayreti içinde olacaklarını, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizi dünyanın en müreffeh ülkeler seviyesine çıkarmak istediklerini söyledi. AK Parti 2011 Genel Seçimleri öncesinde seçim beyannamesini 2023 hedefleri üzerine kurmuş ve 12 yılda yapılması planlanan vaatlerini de sıralamıştı. 12 yılda AK Parti ve Erdoğan belirlediği hedefleri gerçekleştiremediği gibi, birçoğunun yakınından bile geçemedi. Bazı hedeflerinde ise yıllar içinde gerileme görüldü” ifadelerini kullandı.

“HAYALLER NEYDİ, NELER OLDU?”

CHP’li Başevirgen, “Hayaller neydi, ne oldu?” diyerek Erdoğan’ın 2011 seçimlerindeki vaatlerini ve 2023’te olan durumu tek tek sıraladı: