CHP’li Başevirgen: Emekliler zamda adalet istiyor
Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zammı eleştiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “ Kök maaşı 6500 lira olan emeklinin maaşı yapılan zamla 7500 lira olacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu nedenle milyonlarca emekli zam alamadı. Yaşanan adaletsizlik ne sosyal devlet ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşıyor”dedi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emekli maaşlarına yapılan zamları Meclis gündemine taşıdı. Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yapılan zammın tüm emeklileri kapsamadığını ifade eden CHP’li Başevirgen, “Türkiye’de milyonlar, en düşük emekli maaşı olan 7500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Zamlar ise kök aylıklara yapılıyor. Kök maaşı 6500 lira olan emeklinin maaşı yapılan zamla 7500 lira olacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu nedenle milyonlarca emekli zam alamadı. Yaşanan adaletsizlik ne sosyal devlet ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşıyor. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlarca emekli zamda adalet istiyor” diye konuştu.
“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇEKİLMELİ”
Emeklilerin neredeyse yarısından fazlası 7 bin 500 lira alsa da, kök aylığı 6 bin 93 lira olan yaklaşık on milyon emekli olduğunu söyleyen Başevirgen, “Cumhurbaşkanı sevindirdik dese de emekliler hayal kırıklığı içinde. Memur emeklileri yüzde 25’lik zamdan faydalanırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ya hiç zam almadı ya da çok düşük oranda zam aldı. Her güne yeni bir zam furyası ile başladığımız ülkemizde emeklilerin bu ücretlerle yaşaması imkansız. Bu nedenle emekliler başta intibak düzenlemesi olmak üzere bir iyileştirmenin yapılmasını ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyor. Söz verildiği gibi 7500 liranın üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25’e ilaveten seyyanen zam yapılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.
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