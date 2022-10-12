CHP’li Başevirgen: Kepenk kapatan esnaf sayısı 70 bine dayandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:25

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara yine faizli banka kredilerinin yolunu göstermesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Esnaf için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz” açıklamalarını hatırlatan Başevirgen, “İktidar esnafa faizli krediyi müjde olarak sunmaktan vazgeçsin. Esnaf zaten pandeminin başından bu yana taşıdığı borç yükünü ödeyemiyor. Bu ‘sözde’ müjde hiçbir esnafın derdine çare olmaz, borcuna borç eklemekten başka bir işe yaramaz” diye konuştu.

“HER AY ORTALAMA 7 BİN 600 ESNAF BATTI”

CHP’li Başevirgen yaptığı açıklamada “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında 68 bin 440, Eylül ayında ise 8 bin 522 esnaf daha kepenk kapattı. Yılbaşından bu yana her ay ortalama 7 bin 600 esnaf battı. Pandemi sürecinden yeni çıkılmış olmasına rağmen geçen yılın ilk 9 ayında 57 bin 323 esnaf kepenk kapatmıştı. Kepenk kapatan esnaf sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı” ifadelerini kullandı.

“FAİZLERİ SİLİN, KİRA ARTIŞLARINA MÜDAHALE EDİN”

Esnaflar için daha geniş kapsamlı bir destek programının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Başevirgen, “Esnaflara pandemi döneminde 3-5 bin liralık göstermelik yardımlar yapılırken, finansman sorunları için de banka kredileri adres gösterildi. Esnaf pandemi sonrası artan girdi maliyetleri ve yüksek fatura zamları ile karşı karşıya kalırken geçmiş dönem borçları altında ezilmeye devam etti. Sattığı ürünü ertesi gün daha yüksek maliyetle almak zorunda kalan esnaflarımız, ekmek teknelerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor. Kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünürken, girdilere, elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlar esnafı kepenk indirmeye zorluyor ve esnaf yok olurken işsizler ordusu da hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor. Esnafların bankalara ve esnaf kefalete olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler düzenlenmedikçe ve kira artışı konusunda konutlarda olduğu gibi bir sınırlama getirilmedikçe yılsonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi 100 bini aşabilir. Bu korkunç tablonun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Bir an önce esnaflar ile ilgili daha kapsamlı bir destek programı açıklanmalı” diyerek sözlerini noktaladı.



