CHP’li Başevirgen: Kiraz dalında para etmiyor, tezgahta yanına yaklaşılmıyor

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:12

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:12

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, bu yıl Salihli, Turgutlu, Şehzadeler ( özellikle Sancaklı, Bozköy, İğdecik, Karaoğlanlı mahalleleri) ve İzmir Kemalpaşa İlçelerinde olumsuz hava şartları ve zararlılar nedeniyle kiraz üretiminde büyük verim kayıpları yaşandığını söyleyerek “Ziraat 0900 Napolyon kirazında çatlama, küflenme ve meyve monilyası nedeniyle yüzde 30 ile 70 arasında ürün kayıpları söz konusu. Hasarın fazla olduğu arazilerde yevmiye tutarını karşılayamayan üreticiler ürünü dalında bıraktı” diye konuştu.

“ERİK, ZEYTİN VE CEVİZ ÜRETİCİLERİ DE ŞİKAYETÇİ”

Ürününü toplayan üreticilerin ise para kazanamamaktan şikayetçi olduklarını ifade eden Başevirgen, “Kiraz arzında oluşan düşüşe rağmen bazı firmalar, hastalık riski ile taşıma ve pazarlamada meydana gelebilecek zararları gerekçe göstererek ya ürün almadı ya da kilosunu 65-70 liraya düşürdü. Bu nedenle kimi üreticiler ürününü satmakta zorlandı kimisi de ürününü zararına satmak zorunda kaldı. Maliyetlerin yüksek olması, verim kayıpları ve ürünün değerini bulamaması gibi nedenlerle kiraz üreticileri büyük gelir kaybı yaşamakta. Aynı zamanda erik, zeytin ve ceviz üreticilerimiz de iklim değişikliklerinden olumsuz etkilenmekte ve benzer sıkıntılarla karşı karşıya” diye konuştu.

“ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”

Üreticilerin verim kaybı ve maliyetlerden vatandaşların ise kiraz alamamaktan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Başevirgen, “Önümüzdeki dönemlerde üretimin devam edebilmesi ve vatandaşların bu ürünleri tüketebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının acilen zarar gören üreticilerimizi desteklemesi gerekiyor. İktidar, zaman kaybetmeden üretim maliyetlerini düşürmeli ve üreticileri tüccarın insafına terk etmeyecek politikaları benimsemeli” ifadelerini kullandı.