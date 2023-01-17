CHP’li Başevirgen: Krediyle yaşıyoruz, icradan kurtulamıyoruz

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:50

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:50

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu İlçesi Derbent Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ruhi Başkurt CHP’li vekile muhtarlığa gelen icra tebligatlarını göstererek neredeyse mahallede yaşayan herkesin borçlu olduğunu söyledi.

“1 MİLYON 400 BİN KİŞİ İCRAYA VERİLDİ”

Bekir Başevirgen, yaptığı değerlendirmede bankaların geçen yıl ocak-kasım döneminde 941 bin 552 kişiyi bireysel kredi borcunu, 831 bin 274 kişiyi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine aldığını söyleyerek, “Gelirleri giderlerini karşılayamayan yurttaşlar krediyle ve kredi kartıyla yaşamaya mecbur bırakılıyor. Sürekli artan enflasyon karşısında eriyen gelir nedeniyle bu borç da ödenemiyor. Ülkenin her köşesinde durum aynı. Muhtarlıklara her gün icra tebligatları yağıyor. Ülkede toplam 1 milyon 400 bin kişi bankalara olan borcunu temerrüt süresinin sonunda da ödeyemediği için icraya verildi. Bankalar tarafından borcunu ödeyemediği için Kasım 2022 sonuna kadar icra takibine alınan ancak borcunu henüz ödeyememiş olan kişi sayısı ise 3 milyon 931 bin 298’e çıktı” diye konuştu.

“ÜLKENİN YARISI BORÇ İÇİNDE YAŞIYOR”

Yurttaşların bireysel krediler ve kredi kartı borçlarındaki artışın 2023 yılının ilk haftasında da devam ettiğini söyleyen Başevirgen, “Bankalara borçlanan vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk haftasında 15,1 milyar lira daha artarak 1 trilyon 589 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 1 trilyon 131 milyar lirası bireysel kredilerden, 458 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 10,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 4,6 milyar liralık artış kaydedildi. 942 bin kişi bireysel kredi borcunu, 831 bin kişi de kredi kartı borcunu ödeyemedi. Vatandaşın borcu gırtlağa dayandı. Ülkenin yarısı borç içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.