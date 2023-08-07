CHP’li Başevirgen: Paranın maliyeti değerinden fazla!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:22

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:22

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen Türk lirasındaki ermeyi ekmek hesabıyla anlatmaya çalıştı.

Paradan altı sıfır atılması kararının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren en küçük banknotun 5 lira olduğunu belirten CHP’li Başevirgen, “Haliyle o zaman 300 bin lira olan ekmeğin bedeli 30 kuruş olarak değiştirilmiş oldu. 2005 yılında 5 milyon lira ile 16,66 ekmek alınabiliyordu” diye konuştu.

“EN KÜÇÜK KAĞIT PARAMIZLA BİR EKMEK ALAMIYORUZ”

Sonraki yıllarda en küçük banknot olan 5 liranın alım gücünün giderek azaldığını söyleyen Başevirgen, “Öyle ki bir zamanlar 16,66 adet ekmek aldığımız 5 lira ile 2021 yılında 2 liraya satılan 230 gramlık ekmekten 2,5 adet, 2022 yılında fiyatı 5 liraya yükselen 210 gramlık ekmekten 1 adet, ve nihayetinde yapılan son zamla birlikte 7 liraya çıkan 200 gramlık ekmekten 0,7 adet alabiliyoruz. En küçük kağıt paramızla bir ekmek alamaz hale geldik. Daha da kötüsü, yıl sonuna kadar aynı gramajlı ekmek fiyatının 10 lirayı geçme ihtimali de oldukça yüksek. Şayet öngörülen olursa en küçük ikinci kağıt paramız olan 10 lirayla bile bir adet ekmek alınamayacak” ifadelerini kullandı.

“PARANIN MALİYETİ DEĞERİNDEN FAZLA”

Yapılan hesaplamalara göre 2022 yılında 5 liralık kağıt paranın maliyetinin 6,78 lira olduğunu söyleyen Başevirgen, “Geçen yıldan günümüze kadar oluşan maliyet artışları düşünüldüğünde bu rakam 10 lirayı bile aşmış olabilir. Yani paranın maliyeti değerinden fazla. İktidarın bir slogan vardı, ‘Yaparsa Ak Parti Yapar.’ yaptılar da. Çünkü bu iktidarın dışında hiçbir yönetim milli parasına bu kadar kötülüğü reva görmemiştir” dedi.