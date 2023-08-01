CHP’li Başevirgen: Üretici kan ağlarken tarım ürünleri ithalatına 7,5 milyar dolar ödendi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:51

Güncelleme: 01.08.2023 - 09:51

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Türkiye’de tarım sektörünün üretimi azalırken bu yılın ilk beş aylık döneminde tarım ürünü ve gıda ithalatında yüzde 39,1 oranında artış yaşandığını söyledi. Bekir Başevirgen, “İktidar kendi çiftçisinin yarasına merhem olmak yerine yabancı çiftçileri zengin etmeye devam ediyor. Yabancılara toprak ve ev satmayı ihracat sananlar onlardan aldıkları dolarları maalesef tarım ürünleri ithalatı yoluyla yine dışarıya veriyorlar” diye konuştu.

“7,5 MİLYAR DOLAR YABACI ÇİFTÇİYE GİTTİ”

Yılın ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 3,8 oranında küçüldüğünü hatırlatan Başevirgen, “Geçen yılın ilk beş aylık döneminde tarım ürünü ve gıda ithalatı 5,4 milyar dolar olmuştu. Ocak-Mayıs 2023 döneminde yapılan 7,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatının; 317 milyon dolarını canlı hayvanlar, 3,2 milyar dolarını hububat ve hububat ürünleri, 1,3 milyar dolarını meyve ve sebzeler, 1,1 milyar dolarını hayvanlar için gıda maddeleri, 393 milyon dolarını çeşitli yenilebilir ürünler oluşturdu. Kahve, çay gibi ürünlerin ithalatına beş ayda 731 milyon dolar, Şeker ve şeker ürünlerine 255,6 milyon dolar, Et ürünlerine 65 milyon dolar, Balık ve diğer deniz ürünleri için 128 milyon dolar, Süt ve süt ürünlerine 64,2 milyon dolar ödendi” diye konuştu.

“PARAMIZ VAR Kİ İTHAL EDİYORUZ MANTIĞI TÜRK ÇİFTÇİSİNİ BİTİRİYOR”

Çiftçi ve üreticiler kan ağlarken kendilerinden esirgenen milyarlarca dolarların yabancı çiftçilere akıtılmaya devam ettiğini söyleyen Başevirgen, “İktidar yerli çiftçinin yarasına merhem olmak yerine yabancı çiftçileri zengin etmeye devam ediyor. Özellikle akaryakıta gelen fahiş zamlar sonrası traktörün kontağını kapatarak üretimi bırakan, gübre ve ilaca para bulamayan çiftçiler, yem alamadığı için hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan besiciler ülkenin dört bir yanında isyan ederken iktidar hepsine kulak tıkayarak ithalatçı politikalarına devam ediyor. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz’ mantığı Türk çiftçisini bitiriyor. İktidar, ithalata ödediği parayı yerli üreticiye vermemek için elinden geleni yapıyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve maliyet artışları ürün kayıpları yaşanacağının da habercisi. Arzda oluşacak azalma, ithalatı daha da tetikleyecek. Çiftçi ve üreticiyi her gün öldürüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.