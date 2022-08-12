CHP’li Başevirgen: Üzüm deyip geçmesinler, asıl beka sorunu burada

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:05

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, üzüm fiyatlarının açıklanması için çağrı yaptı. Geçen yıl yaşanan don ve kuraklık afetlerinden dolayı kuru üzüm rekoltesinin dekarda 350 kilo gibi düşük bir miktarda kaldığını ve üreticinin üzümünü maliyetine satmak zorunda bırakıldığını söyleyen Başevirgen “Bu sene sahadan gelen verim tahminleri nispeten daha iyi olup dekarda 500 kilo civarında ürün alınacağı öngörülmekte. Geçen sene verim düşüklüğüne rağmen taban alım fiyatını düşük açıklayan iktidar, umarız bu yıl da arz fazlalığını bahane ederek taban fiyatını yine düşük tutmaz” diye konuştu.

“GEÇEN SENE 13 LİRAYA MAL EDİLEN KURU ÜZÜMÜN BU SENEKİ MALİYETİ 25 LİRA”

CHP’li Başevirgen yaptığı açıklamada “Bu yıl alınacak verim her ne kadar yüksek görünse de unutulmasın ki üretim maliyetlerindeki artış da kat be kat arttı. Yapmış oluğumuz hesaplara göre geçen sene kilosu 13 liraya mal edilen 9 numaralı kuru üzümün bu seneki maliyeti 25 lira civarında. Kaldı ki bu maliyetin içinde üreticinin karı ve üretici hane halkının sarf ettiği emek yok. Geçen yıla göre %50 oranında daha fazla verim alınmasına rağmen birim maliyetin %90 civarında artmış olması durumun vahametini ortaya koyuyor. Öte yandan üretim maliyetlerindeki artışın tüketime nasıl yansıyacağı ve bunun sonucunda arz-talep noktasında ne gibi sıkıntılar doğuracağı da bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

“35 LİRA TABAN FİYAT BİLE YETERSİZ KALACAK”

Maliyetler ortadayken üzüm üreticisinin kıt kanat yaşamak adına iktidardan beklentisinin 9 numaralı kuru üzümün kilogram fiyatının asgari 35 lira olması olduğunu söyleyen Başevirgen, “Toplamda 10 dekar bağı olan bir üretici her şey yolunda giderse 5 ton kuru üzüm satabilir. Üretici, kuru üzümünün kilosunu 35 liradan satabildiği takdirde kiloda 10 lira toplamda ise 50 bin lira para kazanabilecek. Bu durumda bile aylık kazancı 4 bin lirayı ancak bulacaktır. Asgari ücretin 5.500 lira olduğu düşünüldüğünde, aslında 35 lira taban fiyat bile çok yetersiz kalmaktadır” diye konuştu.

“ÜRETİCİ 1 KİLO ÜZÜMLE 2 LİTRE MAZOT ALIRKEN BU YIL 1,5 LİTRE ANCAK ALABİLECEK”

Çiftçilerin geçen yıl mazotu ortalama 6 liraya satın alırken bu yıl 20-28 lira aralığında satın almak durumunda kaldığı söyleyen Başevirgen, “Geçen yıl 13 liraya satılan kuru üzüm karşılığında 2 litre mazot alınabiliyordu. Motorinin bu günkü fiyatı 23,5 lira civarında. Akaryakıt fiyatları dünyada da çok yükseldi bizlerde farkındayız. Ama en azından önümüzdeki yılın üretimini sekteye uğratmayacak bir taban fiyat açıklanması gerekmektedir. Üretici, taban fiyat 35 lira olarak açıklanırsa ancak 1,5 litre mazot alabilecek ki yetersiz olmasına karşın buna bile razı” dedi.

“ALTI ÜSTÜ ÜZÜM FİYATI DEYİP GEÇMESİNLER, ASIL BEKA SORUNU BURADA”

İktidara bir kez daha çağrıda bulunan Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Altı üstü üzüm fiyatı deyip geçmesinler. Asıl beka sorunu burada. Üzüm üretiminin ne kadar zor ve meşakkatli bir tarımsal faaliyet olduğunu bu işe kafa yormuş ve emek vermiş herkes çok iyi bilir. Bu kadar çabanın ve emeğin karşılığını veremezsek, mevcut üreticilerimizi, tarıma meyilli gençlerimizi ve maalesef geleceğimizi kaybederiz” ifadelerini kullandı.