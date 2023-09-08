CHP’li Başevirgen’den TMO’ya: Kuru üzüm alım fiyatını açıkla!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:15

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:15

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen ülkemizin ve Manisa’nın en önemli ihraç ürünlerinden olan Sultaniye Üzüm hasadının bittiğini ve Manisalı üzüm üreticilerinin gözü kulağının kuru üzüm için açıklanacak olan taban fiyatta olduğunu söyledi. Başevirgen, “Üzüm fiyatları bir an önce ve üreticinin emeğini karşılayacak şekilde açıklanmalıdır” şeklinde konuştu.

“TARİŞ AÇIKLADI TMO NEYİ BEKLİYOR?”

Kuru üzüm alım fiyatının şimdiye kadar açıklanmamasının üzüm üreticilerini sıkıntıya düşürdüğünü söyleyen Başevirgen, “Yaklaşık 20 gündür üzümünü kurutmuş ve TMO’nun taban alım fiyatı açıklamasını bekleyen üzüm üreticilerinin sabrı tükenmiş durumda. Çünkü üreticiler piyasaya olan borçlarını ödemek için ürününü zararına da olsa çok düşük fiyatlara tüccara satmak zorunda kalıyor. Çiftçilerin mağduriyetini gören TARİŞ’in, TMO’nun alım fiyatı açıklamasını beklemeyerek 7 numaralı kuru üzüm alımına başlaması çok doğru bir uygulamadır. Fakat bu alımlar yeterli olmayacak. Çünkü TARİŞ’in sadece kendi üyelerinden ve sınırlı miktarlarda üzüm alımı yapacağı öngörülmekte. Ürününü TARİŞ’e satamayacak üreticilerimizi düşünerek TMO’nun zaman kaybetmeden alım fiyatını açıklamasını bekliyoruz. Öte yandan 7 numaralı kurum üzüm için TARİŞ’in açıkladığı 45 liralık fiyat, avans bedel olup bilahare TMO’nun açıklayacağı fiyat üzerinden üreticiye kalan kısım ilave olarak ödenecek. Bu nedenle gerek serbest piyasanın ve gerekse TMO’nun bu fiyatı referans kabul ederek 7 numaralı kuru üzüm fiyatını 60 liranın altında açıklaması üreticilerimizi kesinlikle memnun etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“2 DOLAR TABAN FİYAT BİLE YETERSİZ KALACAK”

Üreticilerimizin, geleceğe umutla bakabilmesi ve mevcut bağların sökülmemesi için 9 numaralı kuru üzümün kilogram fiyatının asgari 65 lira olmasını iktidardan beklediğini söyleyen Başevirgen, “9 numaralı Sultaniye kuru üzüm taban fiyatının dünya ortalaması olan 2 doların altında olmaması gerektiğini her sene dile getiriyoruz. Maalesef bu yıl taban fiyat 2 dolar yani 54 lira olarak açıklansa bile yetersiz kalacak. Çünkü doların paramız karşısındaki değer artışı yaşadığımız enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. Üreticilerimizin bizzat hissettiği yüzde 100 oranındaki maliyet artışının taban fiyata yansıtılması işin doğrusudur. Bu durumda 9 numaralı kuru üzümün taban fiyatının asgari 65 lira olması gerekmekte. Fakat iktidarın fındık ve mısır için açıkladığı taban alım fiyatlarına bakınca umudumuz kırılıyor. Eğer tavırlarını değiştirmezlerse 9 numaralı kuru üzüme verecekleri fiyat maalesef 1,5 doları geçmez” diye konuştu.

“TMO’NUN DEPOLARI DOLU MU?”

TMO’nun geçen yıl ithal ettiği mısır arpa ve buğdaya, bu yıl yapmayı taahhüt ettiği iç alımları da ekleyince elinde ürün depolayacak yer kalmadığını ifade eden Başevirgen, “TMO geçtiğimiz aylarda kilosu 32 liradan bol miktarda kuru üzümü piyasaya sürmüştü. Buradaki maksadın üreticiyi, tüccarın ve ithalat lobilerinin karşısında zayıf düşürmek ve depolarda boş yer açmak olduğunu ifade etmiştik. Bugünkü tabloya baktığımızda TMO’nun taban alım fiyatını açıklamayarak zaman kazanmaya çalıştığını görüyor ve dile getirdiğimiz kaygıların ne kadar isabetli olduğunu anlıyoruz” dedi.