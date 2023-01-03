CHP’li Başevirgen’den yüzde 122 zam tepkisi: TÜVTÜRK soygununa dur deyin!

03 Ocak 2023 Salı, 09:17

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2007 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilerek Doğuş Grubu-TÜV SÜD-Bridgepoint Konsorsiyumu’na verilen TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yüzde 122 zam gelmesine tepki gösterdi.

TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından, vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten CHP'li Başevirgen, “TÜVTÜRK 2022 yılında 507 TL olan araç muayene ücretini 2023 yılı için yüzde 122 zam yaparak bin 130 TL'ye yükseltti. Yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 TL, otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ise bin 528 TL ücret ödeyecek. Bir cıvata bile sıkmadan vatandaştan talep edilen bu ücret resmen soygun” diye konuştu.

“BU ZAM MİKTARINI NEYE GÖRE BELİRLEDİNİZ?”

CHP’li Başevirgen iktidarın asgari ücrete yüzde 54 zam yapmasına karşılık araç muayene ücretlerine yapılan bu zammın vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyerek, “ 4 tekeri kontrol etmenin, 4 evrakı düzenlemenin bedeli bu olmamalı. Ne asgari ücret zammı, ne dolardaki yükseliş ne de TÜİK’in açıkladığı enflasyon artışı yüzde 122’yi bulmadı. Ulaştırma Bakanı’na soruyorum; bu zam oranını neye göre belirlediniz? Vatandaş göz göre göre soyuluyor. Yeter artık, TÜVTÜRK soygununa dur deyin!” ifadelerini kullandı.

“YA TÜVTÜRK SOYACAK YA DA TRAFİK CEZALARIYLA SOYULACAK.”

Muayene ücretlerinin bu kadar yükselmesi nedeniyle vatandaşların araç muayenelerinden kaçınacaklarını söyleyen Başevirgen, “Yapılan bu yüksek zamlardan dolayı şehirlerin muayenesi yapılmamış araçlarla dolup taşacağını tahmin eden iktidar, araç muayenesini yaptırmayanlara uygulanacak cezaya da yüzde 122 oranında zam yaptı. Böylece muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. Yani vatandaşın kaçacak yeri kalmadı. Ya TÜVTÜRK soyacak ya da trafik cezalarıyla soyulacak” dedi.

“TÜVTÜRK’ÜN KAZANCININ NE KADARLIK KISMI HAZİNE’YE GİRDİ?”

CHP’li Başevirgen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi vererek 2022 yılında kaç aracın muayenesinin yapıldığını, ne kadar kazanç elde edildiğini, TÜVTÜRK’ün özelleştiği günden bugüne devlete ne kadar kazanç beyan ettiğini ve bu kazancın ne kadarlık kısmının hazineye girdiğini sordu.