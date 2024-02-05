CHP’li başkan 5 yıllık maaşını öğrencilere burs olarak dağıttı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:18

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:18

Manisa’da CHP’Li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkçı, sosyal ve çalışkan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanlığı görevinden önce eczanesinden elde ettiği gelir ile de onlarca ihtiyaç sahibi öğrenciye burs veren Besim Dutlulu, 2019 yılında göreve geldiği günden bu güne belediye başkanlığı maaşına hiç dokunmadı ve 5 yıllık görev süresi boyunca maaşının tamamını ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak yatırdı.

Besim Dutlulu’nun belediye başkan yardımcıları da, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılan bu desteklemeye katkıda bulundu. Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrenciler, daha sonra sosyal medya hesaplarından canlı ve şeffaf şekilde yapılan kura çekimiyle burs almaya hak kazandı. Birçok ihtiyaç sahibi öğrenci bu destekler sayesinde okullarını bitirip öğrenimlerini tamamlayabildi. Başkan Dutlulu, görevde olduğu süre boyunca maaşını öğrencilere burs olarak vermeye devam edeceğini söyledi.

Akhisar Belediyesi’nde daha önce böyle bir destekleme görmediğini belirten öğrenciler, destekleri için Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti.