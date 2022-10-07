CHP’li Başkan, AKP’lilerin şikayeti üzerine yargılandığı davadan beraat etti!

07 Ekim 2022 Cuma, 09:40

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı’nın yaptığı şikâyet üzerine yargılandığı davadan beraat etti.

AKP’li Avcı’nın Mordoğan Mahallesi’ndeki meydan düzenlemesi işinde “görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik” iddiaları ile açılan davanın dördüncü duruşması İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davada Başkan Erdoğan dışında yargılanan diğer sanıklar Sercan Sefer Çiğdemoğlu, Ali Murat Çelik, Burçin Çelik ve Tolga Aydın’ın yargılamaları da beraatle sonuçlandı. Dava sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, göreve geldiği 2019 yılı Nisan ayından itibaren AKP İlçe Başkanı Adem Avcı’nın kendisi hakkında pek çok şikayet dilekçesi verdiğini hatırlatarak, “Şahsıma yönelik toplumda olumsuz algı yaratmak amacı güden, Meclis toplantılarımıza bile katılmayan ve meclis üyesi arkadaşlarını yalnız bırakan ilçe başkanı, Karaburun’a ve ilçemizin geleceğine yönelik en küçük bir fikri ve söylemi olmadığı için, yerel siyaset yapmayı adliye koridorlarında dolaşmak sanıyor” dedi.

“HEP ‘İZMİR’DE HÂKİMLER VAR’ DEDİM”

Mordoğan’daki meydan düzenlemesine ilişkin sehven gerçekleşen basit bir kusurun, iddia edilen suçun maddi ve manevi şartları oluşmadığının bilinmesine rağmen dava konusu edildiğini vurgulayan Erdoğan, AKP İlçe Başkanı Avcı’nın temelsiz iddialarının İzmir Adliyesi üzerinde de gereksiz bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Davanın beraatle sonuçlanması kararını, “İzmir’de Hakimler var” cümlesi ile değerlendiren Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen üç senede kendisinin ve arkadaşlarının Karaburun’a yönelik en küçük bir proje fikrine tanık olmadık. Benimle ilgili sürekli yargıya şikâyette bulunmak, yandaş basının Karaburun muhabirliğini yapmak ve Meclis’imizde alınan her karara ret oyu vermek dışında görevleri olmadığına kendilerini inandırmış durumdalar. Ben mesleğim icabı uzun yıllar o koridorlarda Avukat olarak dolaştım, şimdi de Belediye Başkanı olarak yargıya hesap vermekten hiçbir zaman korkmam. Adalete olan güvenimi hep ifade ettim, ‘İzmir’de Hakimler var’ dedim. Yargıyı kullanarak beni sindireceklerini sananlar, yanıldıklarını görecekler. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın da beraatle sonuçlanacağını, hukukun arkasından dolaşılarak gündeme getirilen saçma sapan suçlamalardan aklanacağıma inanıyorum.”