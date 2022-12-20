CHP'li Başkan Arda için siyasi yasak ve hapis talebi!

20 Aralık 2022 Salı, 13:53

Sosyal medya hesaplarından 2013 yılında yaptığı öne sürülen paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi suçlardan hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken Belediye Başkanı Halil Arda katılmadı. Halil Arda'nın avukatı, resmi gezi nedeniyle yurt dışında bulunan Arda'nın son savunmasını bir sonraki celsede yapmak istediğini belirterek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

“22 ARALIK’TA GELECEK, 23 ARALIK’TA DURUŞMA OLSUN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ise sanığın daha önce savunmasını yaptığını ve karar çıkacağını bildiği halde yurt dışı gezisine katıldığını öne sürerek, "Yurt dışı gezisi 22 Aralık'ta bitiyor. O zaman 23 Aralık'a duruşma günü verilmesini istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı da sanığın son savunması alındıktan sonra karar verilmesini talep etti. Hakim, Arda'nın esas hakkında savunmasını bizzat huzurda yapma isteğinin kabul edildiğini belirterek, duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

DAVA SÜRECİ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarından Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı 2013'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Davanın ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftiraya uğradığını öne sürmüştü. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Arda'nın "zincirleme suç" oluşacak şekilde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği kanaatine vardığını belirterek, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 ve 43. maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. İddia makamı, sanık hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını içeren Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin uygulanmasını da talep etmişti.