CHP'li başkan 'ekonominin özeti' diyerek açıkladı: Hiçbir firma bu ihaleye katılmadı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:19

Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal mahallesinde kamulaştırdığı alanda yapılması planlanan "Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Taziye Evi" projesinin ihale süreci ile ilgili Başkan Çetin Akın kamuoyuna açıklama yaptı. Akın, 3 Aralık'ta projenin ihalesinin yapıldığını ancak son aylarda meydana gelen ekonomik sorunlar nedeniyle hiçbir firmanın ihaleye katılmadığını söyledi.

Söz konusu projede gerekli çalışma ve hesaplamaların yapılmasının ardından ihale sürecinin yeniden başlayacağını ifade eden Akın şu açıklamayı yaptı:

“3 Aralık 2021 Cuma günü Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırdığımız alanda hayata geçireceğimiz Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi projemizin ihalesi vardı. Maalesef ekonomik koşullardan dolayı Türkiye’de hiçbir müteahhit bu ihaleye katılmadı. Nedenlerini de söyleyeyim. Kamu İhale Kurumuna bir ay önce başvurmak zorundayız, bir ayın öncesinde de maliyet hesaplamalarını yapmak zorundayız. Ekiplerimiz bu maliyet hesaplamalarını yaklaşık iki buçuk ay öncesinden yaptıkları için son iki buçuk ayda ekonomide gelişen olaylar neticesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi projemizin ihalesine katılan olmadı. Ne kadar acı bir dönem yaşadığımızı bütün Türkiye görsün. Mustafa Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde oturan hemşehrilerimiz de bilsinler; çünkü onlara sözümüz vardı. Projemiz ile ilgili olarak maliyet hesapları ve bu süreç revize edilir ama projemizi tamamlama ve hemşehrilerimizin hizmetine kazandırma noktasında ne yazık ki zaman kaybediyoruz.”