CHP'li başkan mazbata töreninin dönüşünde kaza geçirdi!

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, mazbata ve devir teslim töreninin ardından eve dönüşte otomobiliyle kaza yaptı. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Demirhan, kazayı yara almadan atlattı.

DHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:16
CHP'li başkan mazbata töreninin dönüşünde kaza geçirdi!
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi.

Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!

Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'

Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!