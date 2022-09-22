CHP’li başkana Erdoğan’a hakaretten 5 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, Arda’nın 5 yıla kadar hapis cezasını talep etti. Savcı, Başkan Arda’nın ayrıca 'bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını' istedi.
2021'in Ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.
Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.
Hakim, sanığa ait Facebook paylaşım hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla ABD'ye yazılan yazıda 'böyle bir hesabın bulunamadığı' cevabının geldiğini ifade etti.
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Halil Arda'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlar ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.
Savcı, Arda'nın Erdoğan hakkında sosyal paylaşım sitesinde yazdığı savunduğu hakaret içerikli ifadeleri de okuyarak sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, ayrıca Arda'nın Türk Ceza Kanunun 53. maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını da istedi.
Hakim, sanık Arda'nın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
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