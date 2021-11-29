CHP'li başkandan çağrı: Dalyan'da doğa katliamını durdurun

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:57

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Dalyan sahil bandında yapılan çalışmaların başladığını söyledi. Tezcan çalışmalarla ilgili, “Dalyan kanalı kıyısındaki sazlıkların üzeri şu anda kaya dolgu ile kapatılmaktadır. Kıyıdan yaklaşık 3 metre içeriye kayaların doldurulduğunu gözlemledik. Bu yapılan sözde peyzaj çalışması Dalyan kanalında doğa katliamı demektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların doğa katliamına yol açacağını söyleyen CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, “Bilindiği üzere Ortaca Belediyesi tarafından bir süredir Dalyan sahil bandında çalışma yapılacağı söylenmekteydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliğinde yapacakları çalışma birkaç gün önce başladı. Çalışmanın görsellerinin ve neler yapılacağının kamuoyunun göreceği yerlerde sergilenmeme nedenini meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla çalışma alanında öğrenmiş olduk. Dünyanın gözbebeği, labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Dalyan kanalı kıyısındaki sazlıkların üzeri şu anda kaya dolgu ile kapatılmaktadır. Kıyıdan yaklaşık 3 metre içeriye kayaların doldurulduğunu gözlemledik. Bu yapılan sözde peyzaj çalışması Dalyan kanalında doğa katliamı demektir” fadelerini kullandı.

“DOĞA KATLİAMINA SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”



Tezcan açıklamasında şunları kaydetti:

Ortaca Belediyesi’nin ‘Dalyan’ın çehresini değiştireceğiz’ söyleminden öteye yetkililer tarafından Dalyan halkına ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Kanala kaya dolgu yapılacağı bilgisi verilmemiştir. Bunun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile bir görüş alışverişinde bulunulmamıştır. Meclis üyelerimize ise ‘Dalyan’da Örnek mahalle ve Meydan düzenlemesi’ çalışması yapacağız şeklinde kısır bir bilgi verilmiştir. Yapılan çalışmalar meydan düzenlemesi değil kanala dolgu yapılarak doğa katliamıdır. Dalyan kanalının sazlık ve çamur olduğu düşünülürse dökülen kaya dolgunun ne miktarda olacağı da belli değildir. Dalyan kanalında yapılan dolgu çalışmalarını ve ağaçların kesilmesini yerli ve yabancı misafirlerimiz de endişeyle takip etmektedir”

Projenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen İlçe Başkanı Tezcan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Belediye meclis üyelerimiz en kısa sürede Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile görüşerek projenin durdurulmasını ve vatandaşın ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini talep edecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ortaca Belediyesi’nin ‘Meydan düzenlemesi ve peyzaj’ adı altında yangından mal kaçırırcasına başlattıkları Dalyan’daki doğa katliamına son verilmesini istiyoruz. Dalyan’daki çalışmanın 4 etap olacağı ifade ediliyor. Birinci etap kaya dolgu ise diğer üç etabı düşünmek dahi istemiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu projeyi acilen durdurmasını ve gözden geçirmesini, başta Muğla Valiliği olmak üzere, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyoruz. Peyzaj adı altında Dalyan’ın doğal güzelliğini bozmayın.”