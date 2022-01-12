CHP'li başkandan tarikat yurtlarında kalanlara çağrı: Bize başvurun
Cemaat yurdunda yaşadığı baskı nedeniyle intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın ardından İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, gençlere ““Tarikat ve cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin bize başvurmasını bekliyoruz. Onlara hem kalacak yer hem de psikolojik destek verebiliriz” çağrısı yaptı.
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda “İçinde bulunduğum durumdan tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim” diyerek bir video çeken ve ardından da yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın ölümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Tarikat yurtlarında zorla kalan gençlerin her türlü destek için kendilerine ulaşabileceğini" söyledi.
Başkan Arda, paylaşımında, “Dün geceden beri umutlarını yitirip yaşamından vazgeçen gençleri düşünüyorum. Tarikat yurtlarında baskı altında yaşayan değerli genç kardeşlerim size sesleniyorum; Asla yalnız değilsiniz. Biz, Gaziemir ailesi olarak sizlerin her anlamda yanınızda olmaya hazırız” dedi.
"Öğrencilerin tarikat yurtlarında zorla kaldığı ve umutlarını ve gelecek hayallerini kaybettiğini" ifade eden Arda, “Tarikat ve cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin bize başvurmasını bekliyoruz. Onlara hem kalacak yer hem de psikolojik destek verebiliriz. Biz, Gaziemir Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.
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