CHP'li Bekaroğlu sordu: 3. Boğaz Köprüsü’nün işletme süresi uzatıldı mı?

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:44

29 Mayıs 2013’te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 148 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nu kapsayan Odayeri-Paşaköy kesiminin, 26 Ağustos 2016’da tamamlanarak trafiğe açıldı. Bu kesimin yapımı ile ilgili 29 Mayıs 2012’de yapılan ihaleyi, en kısa yapım ve işletim süresi olan “10 yıl 2 ay 20 gün”lük teklif ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ – Astaldi Ortak Girişim Grubu’nun kazandığını dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından duyuruldu.

Bekaroğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında; “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu 26 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır” şeklinde bir açıklama olduğunu, ancak köprünün hangi tarihte kamuya geçeceğine dair bilgi verilmediğini belirtti.

Temel atma tarihine göre köprünün 29 Ağustos 2023 tarihinde kamuya geçmesi gerekiyor.

Temel atma tarihi baz alındığında 10 yıl 2 ay 20 günlük işletim süresinin 29 Ağustos 2023’te dolacağını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu bilgilere göre Kuzey Çevre Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsünün işletmesinin 29 Ağustos 2023’te kamuya geçmesi gerektiğini söyledi.

Ağustos 2017’de ise dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, söz konusu proje ile 1 günlük 135 bin araç geçiş garantisi verildiğini, garanti kapsamındaki toplam işletme süresinin 7 yıl 9 ay olduğunu açıkladı. Bekaroğlu, bu açıklamaya göre; köprünün 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açıldığı dikkate alındığında 7 yıl 9 ay işletme süresinin Mayıs 2024’te sona ereceğini, Aslan’ın ifadesine göre köprünün Mayıs 2024’te devletin mülkiyetine geçmesi gerektiğini belirtti.

"İŞLETME SÜRELERİ VE VERİLEN ARAÇ GARANTİ SAYILARI DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesinin, iktidara yakın bazı gazetelerde 6 yıl sonra biteceğine, dolayısıyla 2027 yılında devletin mülkiyetine geçeceğine dair bilgilere yer verildiğini ifade eden Bekaroğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili Y.İ.D.(Yap İşlet Devret) sözleşmelerinde yer alan koşulların daha sonra imzalanan yeni mutabakatnamelerle değiştirildiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. CHP’li Bekaroğlu’nun gündeme getirdiği iddialar arasında, sözleşme sürelerinin uzatıldığı ve sözleşmelerde verilen araç garantisi (taşıt/gün) sayılarının artırıldığı da kaydedildi.

Bekaroğlu, “Kamuoyundan, denetim ve teftiş görevlilerinden hatta TBMM üyelerinden dahi gizli tutulan YİD sözleşmeleri yürürlüğe girdikten sonra değiştirildiği ölçüde orijinal ihale koşullarından uzaklaşılmakta, bu çerçevede, yapılan ihalelerin sonuçları anlamını kaybetmektedir” dedi.

"REKABET, SAYDAMLIK, EŞİT MUAMELE ENGELLENİYOR"

“Bu durumun saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellediğini, ihalelerde en iyi teklifin seçilmesini imkansız hale getirdiğini” ifade eden Bekaroğlu, şu açıklamaları dile getirdi:

“Genellikle ihaleyi kazananlar bilahare ihale koşullarını kendi lehine çevirebilmek amacıyla şartname ve sözleşme koşullarının değiştirilmesini talep edebilmektedir. Hatta teklif verip ihaleyi kaybedenler, ‘bu sözleşmelerin bu kadar değişeceğini bilseydim, ben de farklı bir teklif verir ve ihaleyi kazanırdım’ iddiasında bulunabilmektedirler. Bu durum ihaledeki başlangıç koşullarının sonradan tamamen değiştirilmesi anlamına gelmektedir.”

"SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ KİM İSTEDİ?"

Sözleşmelerin imzalanması talimatını kimin verdiğini soran Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne dikkat çekti. Bekaroğlu, “Sözleşme ve şartnamelerde yürürlüğe girdikten sonra değişiklik yapılması talimatını bizzat Cumhurbaşkanı tarafından mı yoksa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından mı imzalandı? Söz konusu değişikliklerin bizzat Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından resen mi yapıldı?” diye sordu.

"SUÇ İŞLENİYOR"

Söz konusu eylemlerin hatta Türk Ceza Kanunu’nun 235 ve 236. maddelerinde tanımını bulan “ihaleye fesat karıştırma” ve/veya “edimin ifasına fesat karıştırma” suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bekaroğlu, “Yine medyada yer alan haberlerde, Kuzey Marmara Otoyolunun bazı etaplarının inşaatı bittikten sonra 2019 ve 2021 yıllarında ilave olarak üç adet 2.840.000.00, 1.595.000.000, 1.198.302.550 ABD Dolarlık kredi teminine yönelik yeni borç üstlenim anlaşmalarının yapıldığı bildirilmekte, ancak proje maliyetlerinin arttığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” dedi.

"BAKANLIK DOĞRU DÜRÜST CEVAP VERMİYOR"

Söz konusu hususların doğru olup olmadığının araştırılması amacıyla verilen yazılı soru önergelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında görevli şirketler; söz konusu işlerin finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devretmekle yükümlüdür. Diğer taraftan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde tüm iş ve işlemler; uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde ve mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir” şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtın kabul edilemez olduğunu, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ve TBMM’nin denetim işlevini yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi.

Bekaroğlu’nun konu hakkındaki soruları şöyle: