CHP'li Beko: İktidar 'Varlık Fonu'nu ‘yandaşa kaynak aktarma fonu’na dönüştürdü!

08 Kasım 2022 Salı, 11:58

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu ve kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesine alan Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait denetim raporunun, gecikmeli olarak TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu söyledi.

“TVF ALTÜST OLDU”

Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) aktarılan kuruluşların 2021 borçlarının önceki yıla göre yüzde 45 artışla 2 trilyon 302 milyar TL’ye yükseldiği bilgisini paylaşan Beko, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporları, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu işletmelerinin mali dengelerinin altüst olduğunu ortaya koymuştur. Varlık fonu kuruluşundan bu yana Türkiye’nin tüm varlıkları için tehdit haline gelmiş bir fondur. Şöyle yakın geçmişe bakacak olursak, Varlık Fonu’na devirlerinin gerçekleştiği 2017 yılından önce kâr açıklayan ÇAYKUR, BOTAŞ ve PTT’nin dönem zararı 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında katlanarak arttı ve artmaya da devam ediyor. Botaş batağı saplandı, PTT'nin mali yapısı bozuldu, TVF şirket olsa teknik olarak iflas ederdi. İktidar Merkez Bankası’nı boşalttı. Dolar rezervi kalmadı. Yanlış ve bilim dışı ekonomi politikaları yüzünden zor duruma düşen iktidar para bulması lazım. Varlık fonu ikinci bir Hazine olmuş durumda ama sürekli borç oluşturan harcama yapılan bir yapı olmuş. Bu durumun sürdürülebilirliği kalmamıştır. Merkez Bankası’ndan sonra akıllara varlık fonu da mı? bitirildi sorusunu akıllara getiriyor" sözlerle tepki gösterdi.

ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR YÖNETİM

Erdoğan'ın, kamuya ait fon kaynaklarının en verimli şekilde kullanılacağı vaadini anımsatan Beko, TVF A.Ş.’nin resmi web sitesinde faaliyet raporu ve bilançosuna yer verilmediğine dikkat çekti. CHP'li Beko açıklamasında iktidarı şu sözlerle eleştirdi: “Fonun portföyünde THY, Halkbank, Vakıfbank gibi aynı zamanda halka açık, borsada hisseleri işlem gören şirket ve bankaları barındıran yeminli bağımsız denetim raporunun, kâr-zarar-kredi-borçlarının borsaya ve kamuoyuna açıklanması, herkesin bilgisine ve incelemesine açık olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmesi zorunludur denilmektedir. Maalesef bu uygulama yapılmamıştır. Fonun durumu şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmamıştır. Her konuda şeffaflıktan uzak bir yönetimle karşı karşıyayız.”

“YANDAŞA KAYNAK AKTARMA FONU”

“Geldiğimiz nokta ise, yandaş şirketlere kaynak aktarma fonuna dönüştü” diyen Beko, “Toprak Anonim Şirket statüsünde özel-tüzel kurum kişiliğine sahip olan TVF’nin, aile şirketi gibi yönetilmektedir. Sayıştay ve Meclis denetiminden istisna tutulmasının bedellerinin ağır olacağı uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Dünyada böyle bir varlık fonu modeli yok! İktidarın tükendiğinin bir başka göstergesi de bitirilen varlık fonu olmuştur” ifadelerini kullandı.