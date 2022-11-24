CHP’li Beko 'kayıp ilaç' iddialarını Meclis gündemine taşıdı

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:23

CHP İzmir Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Kani Beko, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki ‘kayıp ilaç’ iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

NARKOTİK İLAÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR DOĞRUMU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına önergesi sunan Kani Beko, “Kayıp ilaçlar olduğu, bu ilaçlardan bir kısmının narkotik ilaçlar olduğu, yetkili kişilerin olması gereken zaman dilimlerinde görev yerlerinde bulunmadıkları, süresi dolmuş ilaçların iade edilmediği, imha işlemlerinin doğru yapılmadığı ve konuya ilişkin ihbarların, şikayetlerin üstünün kapatılmaya çalışıldığı vurgulanmaktadır. Bu iddialar, ülkede yaşanan son gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde oldukça önemli iddialardır, bu kapsamda yetkililerin gerekli önlemleri alması gerekmektedir” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun sunduğu önergede şu sorular yer aldı: