CHP’li Beko: Mahir Ünal gibi cahilleri siyaset tarihinin çöplüğüne gömeceğiz

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:40

CHP İzmir Milletvekili kani Beko, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve tepki gösterdi.

Ünal’ın Cumhuriyet kazanımları sayesinde TBMM'ye girerek milletin vekili olduğunu hatırlatan CHP’li Beko, “1 Kasım 1928’deki harf devriminin bu ülkenin kendi dilini kullanması, düşündüğünü yazan, okuyan bir nesil yetiştirdiği okur yazarlık oranlarından dolayı ortadadır. Mahir Ünal'a ve onun gibi Cumhuriyetimizle kavgalı olanlara sesleniyorum: Eğitim felsefesi açısından Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca hedefi, millî birliği sağlamak, eğitimi demokratikleştirmek, okur-yazarlık oranını arttırmaktır” diye konuştu.

“MAHİR ÜNAL GİBİLER; GERİCİLİK, DİNCİLİK VE CEHALET ÜRETİR”

“Ne yazık ki AKP iktidarında her şey yozlaştırılmış, eğitim gericilerin, tarikatların oyuncağı haline getirilmiştir” diye devam eden Beko, “Mahir Ünal gibiler; gericilik, dincilik ve cehalet üretir. Çünkü asıl hedefleri Cumhuriyet ve onun getirdiği devrimlerdir. Onlar halkın bilinçlenmesini, aydınlanmasını istenmemektedirler. Tek istedikleri söyledikleri her şeyi izleyerek onlara inanan seçmen kitlesidir. Biliyoruz ki Mahir Ünal gibiler, izleyenleri seviyorlar, okuyanları, düşünenleri değil!” ifadelerini kullandı.

“BOYNUMUZUN BORCU”

Cumhuriyetin 99 yıldır “yobazlara” rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade eden Kani Beko, “Devrimlerinin ışığı bu milleti ayakta tutan en önemli kazanımlardır. Bunu gelecek nesillere aktarmak da bizim boynumuzun borcudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, bilim ve teknoloji yolunda, Cumhuriyetin kazanımlarının devamı için çalışmaya devam edeceğiz ve Mahir Ünal gibi cahilleri de siyaset tarihinin çöplüğüne gömeceğiz” şeklinde konuştu.