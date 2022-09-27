CHP'li Beko: PTT taşeron çalışanlarına verdiğiniz kadro sözünü tutun!

27 Eylül 2022 Salı, 12:27

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, PTT'nin önemli bir bölümünü teşkil eden 14 bin taşeron işçiye ayrımcılık yapılarak haklarının gasp edildiğini belirterek, emekçilere kadro verilmesi çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan CHP'li Beko, PTT taşeron çalışanlarının asgari ücrete zam yapılmasının ardından, kendilerine ara zam yapılmasını bekledikleri anda mevcut haklarının da elinden alındığını aktararak, "Aylık maaş düzenlemesinde sosyal hakları hesaplamaya dahil edilmediği için PTT taşeron çalışanlarının emeklilik, sigorta primleri ve mesai ücretleri düşecek. Türkiye'nin dört bir yerinden bana gelen mektup ve telefonlarda kadrosuz PTT çalışanları şöyle diyorlar: "Bize; koca bir çınar olduğunu söyleyen PTT kurumunda her seçim öncesi kadro vaadi verilmekte ancak hiçbir şey yapılmamaktadır. Geçim bu denli zorlaşmış, asgari ücrete dahi ara zam yapıldığı bir dönemde ücret hakları düşürülmüş taşeron işçileriz. Talebimiz çok açıktır, eski sözleşmelerimizin yeniden düzenlenip önümüze koyulmasını 14 bin taşeron işçi için istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar dağıtım merkezlerimizde bekliyoruz. Çocuklarımızın, bizlerin geleceği için kurumun tüm yükünü sırtlanmış biz taşeron işçilerin bu talebinin dikkate alınacağını umuyoruz. Bize destek olun, her gün evinize misafir olan taşeron işçiler hakkını alsın sayın vekilim" diyerek sorunlarını dile getiriyorlar. Gün boyu çok ağır şartlarda çalışan PTT taşeron işçilerinin, anaların ak sütü gibi hakları olan kadroları derhal verilmelidir" dedi.

AYRIMCI UYGULAMALARA SON VERİN

PTT bünyesinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının düşük ve ağır cezai yaptırımlarla işten çıkartmalarla karşı karşıya olduğunu belirten Beko, "PTT'ye bağlı çalışan taşeron işçi kadrosuyla ilgili; işten çıkartmaları, taşeron personele yapılan cezai müeyyidelerin, kadrolu personellere nazaran daha ağır uygulamalara son verilmelidir. Taşeron işçiler kadro beklentisi içerisindedirler ve maaşları çok düşük olduğu, ek mesailerin yoğunluğu, yapılan hatalarda kadrolu personelden farklı olarak ağır maddi cezalarla karşılaştıkları bilinmektedir. Bu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı ayrımcı uygulamalara derhal son verilmelidir. Ağır ekonomik koşullar içinde yaşam mücadelesi veren PTT emekçileriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Karaismailoğlu'na 4857 numaralı İş Kanunun 5. Maddesinde "İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” ibaresinin yer aldığını hatırlamak isterim" ifadelerini kullandı.

PTT'NİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TAŞERON

PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı statülere tabi personel çalıştırılmasının çalışma adaletini bozduğunu söyleyen Beko, "Bu çalışanların kimi memur, kimi sözleşmeli kimi ise taşeron statüsünde. Farklı özlük haklarına sahip bu çalışanlar aslında aynı işleri yapmaktalar. Bu da çalışma adaletini bozuyor. PTT çalışanlarının önemli bir bölümünü bu statüde güvencesiz biçimde çalışan işçiler oluşturuyor. Ama onların sorunlarının çözümü için verilen sözler hükümet tarafından yıllardır tutulmuyor" diye konuştu.

“TAŞERON ÇALIŞANLARIN HAKKI GASP EDİLİYOR”

PTT Genel Müdürlüğü'nde posta ayrım ve dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere uzun yıllar personel ataması yapılmadığını ve şirketlerin denetlenmediğine dikkat çeken CHP'li Beko, "Emeklilik, ölüm ve istifa, nakil gibi sebeplerle boşalan kadroların yerine yeni alımın yapılmaması nedeniyle ve PTT'nin kargo hizmetine başlamasından dolayı, posta tekeli dışında kalan gönderilerin ayrım ve dağıtım hizmetleri ihale yoluyla firmalara yaptırılıyor. Taşeron firmaları denetleyen yok. Firmaların bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sesini duyun artık. Bu insanlar yıllardır PTT’nin çalışanı gibi görev yapıyorlar. Ama firmalar çalışanların İş Kanunundan kaynaklanan haklarını dahi bir nevi gasp ediyorlar" eleştirisinde bulundu.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE PTT İŞÇİLERİNİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

PTT yönetiminin işçilere kıdem tazminatı ödememek için her yıl ad değiştirme taktiği uyguladığını da ifade eden Beko, “PTT yetkilileri bu sorunu bilerek yok sayıyorlar. Görmüyor, duymuyor ve konuşmuyorlar. Çözüm için söz verilen PTT taşeron işçilerine ayrıca 'sendika üyesi olmasınlar' diye işten atılma tehdidi ile baskı kurmaya çalışıyorlar. Daha önce taşeron işçilerin bir kısmı sendika üyesi veya yönetici olmaları sebebiyle Kod-29 ile işten çıkartılmışlardı. Bunları unutmadık. Biz CHP olarak işçinin, emekçinin yanındayız ve her zaman yanında olacağız. PTT bünyesinde görev yapan tüm taşeron işçilerin haklı taleplerinde de onların yanında olmaya devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde de PTT işçilerinin sorunlarını çözeceğiz" dedi.