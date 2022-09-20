CHP'li Beko'dan iktidara: Orman işçilerinin hakkı olan kadrolarını verin

20 Eylül 2022 Salı, 14:18

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, alan çalışmaları kapsamında geçici orman işçileri ile bir araya geldi. Beko, orman yangınlarıyla mücadele eden mevsimlik işçilerin kendisine, "Sayın milletvekilim bizler yeri geldiğinde canımızı hiçe sayarak çalışıyoruz. Fırtınalı yangın günlerinde tek bir ağacımızın dalına zarar gelmesin diye kilometrelerce hortum çekiyor ve dumanlarda zehirlenme, ölüm tehlikesiyle başbaşa kalıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın sizden tek ricası seçimden önce herkese bizim sesimizi duyurmanız olacaktır. Altı ay çalışmayla, altı ay boş gezmeyle ne evdekiler huzurlu olur ne de bizler. Çünkü yaz sezonu yani yangın sezonu bitince kışın iş bulunmuyor. Bulsak bile kimse almıyor. Özel sektörde, ‘ben geçici çalıştırmıyorum’ diyor ama kamuda bu düzen var. Bizlere de hakkımız olan kadroların verilmesini talep ediyoruz. Bizim sesimiz olun" sözleriyle sorunlarını ilettiklerini dile getirdi.

“12 AY DAİMİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMALILAR”

Orman işçilerinin yangına ilk ve etkili müdahale için büyük mücadele verdiğini ve bu uğurda yaralanıp, hayatlarını dahi kaybettiklerini hatırlatan CHP'li Beko, "Bunun yanı sıra ormanlık alanlarda çalışan işçiler ve aileleri eğitim, barınma, güvenlik, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik ve düşük kazanç gibi konularda da ciddi sorunlar yaşıyorlar. Orman teşkilatında sürekli devam eden bir iş olmasına rağmen nedense değilmiş gibi davranılıyor. Oysa orman yangınları yılın 12 ayı devam etmektedir. O nedenle, ormanlarda mevsimlik değil, orman fidan dikimi dahil olmak üzere 12 aylık daimî işçi olarak çalıştırılmalıdır. Şu an binlerce insan kadrosuz olarak çalışmaktadır. Öncelikle bu insanların kadrosu verilmeli ve akabinde kuruma alınacak olan insanlarda kadrolu olarak alınmalıdır. Aksi takdirde ormanları koruma şansımız daha da zorlaşacaktır" dedi.

“ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

İşin örgütlenmesi ve çalışma ilişkilerinden kaynaklı riskler göz önüne alındığında, sektörde çalışma biçimlerinin ve sosyal güvence haklarının bir bütün olarak, “Anayasaya uygun” bir çerçevede düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Beko, "Geçici orman işçilerinin durumu hem Anayasa’daki eşitlik ilkesine hem de “sosyal devlet” ilkesine aykırı bir durum teşkil etmektedir” diye konuştu. Orman yangınları ile mücadele eden yaklaşık 14 bin geçici işçinin kadro beklentisi içinde olduğunu belirten Kani Beko, yangınlarla mücadele eden işçilerin kadroya geçirilmesi ile mücadele azmi, moral ve motivasyonlarının da yükseleceğini savundu.

BEKO’DAN İKTİDARA KADRO ÇAĞRISI

2007 tarih ve 5620 Sayılı Kanun ile kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerine rağmen orman işlerinde çalışan işçilerin kapsam dışında bırakılarak mevsimlik işçi olarak çalıştırılmasının kabul edilemeyecek bir haksızlık olduğu eleştirisinde bulunan CHP'li Beko, iktidara seslenerek, "Orman yangınları her gün artarken işçi sayısının azalması, yangına müdahale eden ekiplerin iş yükünü arttırıyor. Ancak yıllardır kadro bekleyenler ise ölüm riskine karşı karşıya. Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçiler çalışmaktadır. Mevsimlik işçi olarak adlandırılan bu çalışanlar yılda en fazla 9 ay 29 gün çalıştırılmakta, kadro almamaları için 269’uncu gün çıkışları verilmektedir. İktidar verdiği kadro sözünü unuttu. Orman emekçisinin sesini duyun artık. Geçici orman işçisine üvey evlat muamelesi yapmayın. Ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum; verdiğiniz sözün arkasında durun ve bir an önce bu insanların mağduriyetini gidermek için hepsine hakkı olan kadrolarını verin" çağrısında bulundu.