CHP’li Beko'dan yüzde 2'lik baraja tepki: 45 sendika kapanacak!

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:29

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TBMM Genel Kurulu'nda AKP’nin sendikalara toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için yüzde 2 barajı koşulu getiren kanun teklifine karşı çıktı. Kürsüye gelen Beko, ömrünü sendikal hak ve özgürlüklere adamış bir kişi olduğunu ve sendikaların devletten ile siyasi partilerden bağımsız olması gerektiğine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Sendikaların devletten bağımsız olması gerekir, sendikalar siyasi partilerden bağımsız olmalıdır, sendikalar kesinlikle sermayeden de bağımsız olmalıdır; aksi hâlde hepsi sarı sendika olur. Sendikaların asıl görevi çalışanların ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını korumak, kollamaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, sarı sendikaların taslak hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar getirip milletvekillerinin eline tutuşturması kesinlikle görülmemiştir‘’ dedi.

“BU YASA ÇIKARSA 45’E YAKIN SENDİKA KAPANACAK!”

CHP’li Beko, kamu çalışanlarının sendikalaşmasının önünü tıkayan ve pek çok sendikayı kapatacak olan yüzde 2’lik baraj şartını da eleştirdi. Beko, “Anayasa'nın 51'inci maddesi der ki: ‘Çalışanlar, işçiler kendi özgür iradesiyle istedikleri sendikaya üye olabilirler.’ Siz burada ne yapmak istiyorsunuz? Çalışanların ve kamu çalışanlarının ellerinden Anayasa'nın kendilerine vermiş olduğu 51'inci maddeyi almak istiyorsunuz. Bilindiği gibi, geçen yıl, kamu çalışanlarının yüzde 1'lik barajını Danıştay eşitsizlik ilkesine dayanarak iptal etmiştir. Danıştay kararına rağmen bu yüzde 1'lik barajı yüzde 2'ye çıkarmak istiyorsunuz. Peki, ne olacak? Bu yasa buradan çıkarsa 82 bin kamu çalışanı 700 liralık ikramiyeyi alamayacaklar, onunla beraber bu arkadaşlarımızın 45'e yakın sendikaları kapanacak, Türkiye'de 231 sendikanın da 188'i barajı geçemezse onların da sendikaları kapanacak. Siz o zaman mutlu mu olacaksınız? Size buradan şunu söylemek istiyorum: Ben yıllarca Avrupa'da sendikal hak ve özgürlüklerin de mücadelesini verdim, ETUC ve ITUC ile birlikte çalıştım, ILO'da görev yaptım. ITUC ve ETUC'un sizi neden Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna üye yapmadığını o sarı sendikalara sorun. Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun söyleyeceği nedir biliyor musunuz? Bunlar sarı sendika, bunlar sendika değil, bunlar tarikat. Bunlara alet olmayın diyorum” diye konuştu.

“BARAJ GETİRİRSENİZ SENDİKALARA DARBE VURURSUNUZ”

CHP İzmir milletvekili Kani Beko, konuşmasına bir baraj hikâyesi anlatarak devam etti ve şunları söyledi: "Ben burada sizlere çok kere bu barajları kaldıralım diye söylemiştim. HAK-İŞ'in, TÜRK-İŞ'in ve DİSK'in 15'e yakın sendikası baraj altında. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu sendika üyesi olan arkadaşlarım, yıllardır asgari ücretin dışında maalesef maaş alamıyorlar ama toplu iş sözleşmesi yapan sendikalarda ise en azından o sendika üyesi olan işçiler ortalama 10 bin lira maaş alıyorlar, sosyal hakları var ve ikramiyeleri var. Baraj getirirseniz kamu çalışanlarının da ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarına darbe vuracak ve sendikalarını kapatacaksınız. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim: Yedi buçuk saatten sonra çalışma getiriyorsunuz, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? İşçiler "Sekiz saat uyuyalım, sekiz saat çalışalım, sekiz saat sosyal hakkımız olsun" diye 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü yarattılar. Bu işçiler bedel ödedi, yürüyüşler yaptılar, mitingler yaptılar. Yani siz bu ülkeyi yüz yıl geriye mi götüreceksiniz? Buradan sesleniyorum: 4857 sayılı Yasaya aykırı bu. Bu yasayı geri çekin, bizi dünyaya rezil etmeyin!”

“SENDİKALAR DARBELERE KARŞIDIR”

Türkiye’nin darbeler ülkesi olduğunu belirten CHP’li Beko, “Ancak ülkemizde 15-20 milyona yakın kamu çalışanının ve işçilerin örgütlü sendikası olsa Türkiye'de darbeler olmaz. Sendikalardan bu kadar korkmayın. Sendikalar darbelere karşıdır. Sendikalar eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan ve kardeşlikten yanadır. Buradan sarı sendikalara sesleniyorum: İşçilerin ve kamu çalışanlarının yakasından düşün artık, düşün artık, düşün artık diyorum. Sendikal hakkımız kesinlikle engellenemez. Kahrolsun sarı sendikalar!” ifadelerini kullandı

“SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KESİNLİKLE ENGELLEYEMEZSİNİZ”

Avrupa Birliği müzakerelerine iki kez katıldığını belirten CHP’li Beko, sözlerini şöyle noktaladı: “Avrupa Birliği müzakerelerinde 19'uncu madde sendikal hak ve özgürlükler maddesidir. Eğer siz, sendikal hak ve özgürlüklere bir engel koyarsanız, siz bu kafayla Avrupa Birliği'ne değil Afrika birliğine bile giremezsiniz. ILO'ya tam 7 kez gittim, her yıl ILO'da Türkiye Aplikasyon Komitesini anıyor. Birlikte yer aldığımız ülkelere bakarsak kimler var biliyor musunuz: Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Filipinler. Bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın. Rapora baktığımızda Türkiye'yle ilgili rapor ne diyor biliyor musunuz: "Grev yasakları, sendikaların tutuklanması ve sistematik bir şekilde sendika düşmanlığı." Uluslararası Çalışma Örgütü ILO kriterlerine uygun, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri almadığımızdan dolayı bugüne kadar 30 bine yakın işçi kardeşimizin ölümüne neden oldunuz maalesef? Ve son sözüm, sendikal hak ve özgürlükleri kesinlikle engelleyemezsiniz, bu işçi örgütlenmelerini, kamu çalışanlarının örgütlenmelerini durduramazsınız!”