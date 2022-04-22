CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırıda yeni gelişme: 4 kişi gözaltına alındı

22 Nisan 2022 Cuma, 16:50

Adana’nın CHP'li Seyhan Belediyesi’nin dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde düzenlediği toplu iftar programına katılan grup, Başkan Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı. Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüpheliler, Akay’ın, 300 ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

CHP İL ÖRGÜTÜNDEN KINAMA

CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay’a yapılan yumurtalı saldırıyı yapılan basın açıklamasıyla kınadı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütleri katıldı. Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, saldırganların provokatör olduğunu kaydetti. Ramazan ayında, iftar sofrasında yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çelebi, saldırıyı önleyen sağduyulu vatandaşlara teşekkür etti. Çelebi, hiçbir tepki gösterme biçiminin şiddete gerekçe olamayacağını ifade etti.

Başkan Akay ise olay sonrası kendisine destek verenlere teşekkür etti. Saldırıyı şahsına yapılmış olarak görmediğini belirten Akay, şunları kaydetti:

“Halkın olanı halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı içine sindiremeyen, gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızın hizmetlerini kabul edemeyen zihniyetin ve özellikle kamu mallarını gasbetmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş bir halinin son çırpınışlarıdır. Bu ve benzeri olaylar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar, nefesimiz tükenene kadar daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz var."