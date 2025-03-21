CHP’li belediyeler kuşatılıyor, AKP’liler ihalelerine son sürat devam ediyor: Bağcılar’da AKP’li isme yeni ihale
CHP’li İBB ve pek çok ilçe belediyesi ihale suçlamalarıyla kuşatılırken AKP Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı Osman Gülmez’in şirketi, 32. ihalesini yine AKP’li Bağcılar Belediyesi’nden aldı. AKP’nin yönettiği dönemde Tuzla Belediyesi’nden de 6 ihale alan Gülmez, geçtiğimiz ocak ayında Sosyal Politikalardan Sorumlu AKP Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı olmuştu.
AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin, “Bağcılar 2 Bölge Bordür Tretuvar Tamiratı Ve Tranşe Kaplama Yapılması İşi 2025” adıyla açtığı ihalenin sonucu belli oldu. 11 milyon 805 bin 466 TL bedelli ihaleyi, kaldırım işinde faaliyet gösteren Osem İnşaat Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şirketi aldı.
İhaleyi alan Osem, 12 Mart’ta Bağcılar Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre firma, ihale kapsamındaki işleri 8 Aralık tarihine kadar tamamlayacak.
7.5 MİLYON TL'Yİ AŞTI
2015 yılında AKP Tuzla İlçe Başkanı Yardımcısı Osman Gülmez tarafından kurulan şirket, geçen yıl da Bağcılar Belediyesi’nden, “Bağcılar 3. Bölge Cadde Ve Sokakların Düzenlenmesi 2024” adıyla açılan ihaleyi, 28 milyon 484 bin 859 TL’ye almıştı. Firmanın daha önce aldığı ihalelerin bedeli 7,5 milyon TL’yi aştı.
Söz konusu firmanın, 2019-2022 yılları arasında da o dönem AKP tarafından yönetilen Tuzla Belediyesi’nden, çoğunluğu kaldırım işi olmak üzere 6 ihale aldığı öğrenildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Tuzla Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinden sonra Kütahya İl Özel İdaresi’nden de bir ihale alan Osem, çıkışını geçen yıl Bağcılar Belediyesi’nden aldığı 28 milyon TL’lik ihaleyle yakaladı. Firma, geçen yıl düzenlenen ihalenin hemen ardından Bağcılar Belediyesi’nden yeni bir ihale daha aldı.
7 Şubat’ta AKP İstanbul İl Başkanı olarak seçilen Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, en büyük ihalesini Bağcılar Belediyesi’nden alan Osman Gülmez’in , siyasette de sıçrama yaptı. Özdemir’in AKP İstanbul İl Başkanı olacağının duyulmasından sonra, Gülmez de AKP Tuzla İlçe Başkan yardımcılığına getirildi.
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