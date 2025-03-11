CHP’li belediyenin hizmet aracı hacizlenerek bağlandı: ‘Yıllar önceki bir imar uygulamasından kaynaklanıyor’

Yayınlanma: 11.03.2025 - 18:18

Güncelleme: 11.03.2025 - 18:18

Ankara’da CHP yönetimindeki Şereflikoçhisar Belediyesi, yaptığı basın açıklamasıyla belediyeye ait bir hizmet aracının İcra Müdürlüğü tarafından hacizlenerek bağlandığını açıkladı. Açıklamada, işlemin yıllar önceki bir imar uygulamasından kaynaklandığı belirtildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nnin ardından belediyenin 130 milyon lira borçla devralındığı da vurgulanan açıklamada, borcun 28 milyon liraya düşürüldüğü ifade edildi.

‘GÜCÜMÜZÜ HALKTAN ALIYORUZ’

Konuya ilişkin konuşan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Koçak, “7 Mart Cuma günü mesai bitimine saatler kala İcra Müdürlüğü harekete geçerek yıllar önce yapılan imar uygulamasından kaynaklı alacaklar için belediyemize ait hizmet aracımızı ne yazık ki bağlanmıştır.

Bizler gücünü kullanmadığımız makam araçlarından alan, halka karşı oturmadığımız makam koltuklarından alan değil, her zaman gücünü halktan alanlardan olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana maksatlı olarak atılan adımların, bizleri daha güçlü hale getirdiğini, gücümüzü Hak’tan ve Halktan aldığımızı yinelemek istiyorum. Bu şehirde ilmek ilmek huzur ve güveni sevgili halkımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.