CHP'li belediyeye 'AKP dönemi ihaleleri' operasyonu
İzmir'de Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, operasyonun 2018 yılında AKP'li başkan Bülent Soylu'nun döneminde gerçekleştirilen ihalelere yönelik olarak yapıldığını açıkladı.
Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Aralarında, belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nde de arama yapıldı.
İHALALER AKP DÖNEMİNDEN
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar soruşturmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada operasyonun 2018 yılında gerçekleştirilen ihalelere yönelik olarak yapıldığını vurguladı. Kayalar, açıklamasında şunları söyledi:
04.07.2022 tarihinde belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız.
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