CHP’li Bülbül: Maaş zamları cebe girmeden eridi gitti

06 Ocak 2023 Cuma, 14:33

CHP Ayın Milletvekili Süleyman Bülbül, asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi. Bülbül, “Tek adam, asgari ücretliye, keyif bağışlar gibi sadaka verir gibi şov yaparak kabul edilemeyecek yüzde 54 oranında zam verdi. Sanki babasının parasını verir gibi, sanki babasının çiftliği gibi memur ve memur emeklisine önce yüzde 25 sonra tepkiler sonrası yüzde 5 daha zam yaptı. En düşük emekli maaşı 5500 lira, asgari ücretin 3 bin 6 lira altında kaldı. Yapılan bu zamlar daha cebe girmeden sevincini yaşayamadan eridi gitti” diye konuştu.

“KURU SOĞAN YÜZDE 314 ZAM GELDİ”

“Zammın hemen ardından Et ve Süt Kurumu ete yüzde 29 zam yaptı” diye devam Bülbül, “Yüksek hızlı tren biletlerine yaklaşık yüzde 15, özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı. Ekmek fiyatları 5-6 liraya çıktı. Emlak vergisine yüzde 61, özel iletişim vergisine yüzde 122 zam yapıldı. Pasaport ve sürücü belgelerine zam yapıldı. Bu zamlar bitmiyor. Son bir yılda kuru soğan yüzde 314, limon yüzde 202, toz şeker yüzde 164, ıspanak yüzde 163, portakal yüzde 141, pirinç yüzde 125, beyaz peynir yüzde 114, kaşar peyniri yüzde 105, kuru fasulye yüzde 108, domates yüzde 106, tavuk eti ise yüzde 101 zamlanarak sofralarımızdan uzaklaştı” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK”

Seçimi işaret eden CHP’li Bülbül, “CHP olarak ‘asgari ücret 10 bin 128 lira olmalı’ dememize rağmen asgari ücretliye sadece yüzde 54 zam reva görüldü. Türk-İş verilerine göre aralık ayı açlık sınırı 8130 lira olurken yoksulluk sınırı 26 bin 481 lira oldu. Yani bu verilen asgari ücret, ocak ayında açıklanacak açlık sınırının altında kalacağı kesinleşti. AKP iktidarı milyonlarca asgari ücretli çalışanları göz göre göre açlığa mahkûm etti. Artık sağlıklı beslenmek hayal, karnını doyurmak lüks oldu. Zafer yakın, milyonlarca asgari ücretli, çalışan, işçi, işsiz, genç, çiftçi, esnaf AKP iktidarına sandıkta tokadı vuracak.” diyerek sözlerini noktaladı.