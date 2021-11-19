CHP'li Bülbül: "Müteahhitler zengin ediliyor, ceremesini yurttaş çekiyor"

19 Kasım 2021 Cuma, 16:51

CHP’li Bülbül bütçe görüşmelerinde, genel bütçeyle yapılması gereken ama yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve işletilmesi ihale edilen Aydın-Denizli otoyolu bütçenin ekonomide yeni bir kara delik olduğunu ve Bakanlığın soruları yanıtsız bıraktığını söyledi. Yap-işlet-devret modelinin bir kamu yararı ne de kamu hizmeti olduğunu belirten Bülbül, “Müteahhitler zengin ediliyor, şirketlere peşkeş çekiliyor. Bu da yetmezmiş gibi, AKP'nin bu hesapsızlığının ve çıkarcılığının ceremesi yine yurttaşın omzuna geliyor. Ayrıca güzergâh değişikliğiyle, arazilerini kurtarmak uğruna geçimini birkaç zeytin ağacıyla sağlayan vatandaşın arazisi yok edildi” dedi.

Bakan Karaismailoğlu’na otoyol projesinin sözleşmesinin ayrıntıları hakkında bilgi almak istediğini de söyleyen Bülbül, “Kaç araç garantisi verildi? Geçiş ücreti ne olarak belirlendi? Kurdaki dengesizliğe karşı bir önlem var mı? Şirketin güzergâh değişikliği yetkisi var mı? Güzergâh değişikliğiyle siyasi yandaşlara çıkar mı sağlanıyor? Güzergâh değişikliğiyle vatandaşın birinci sınıf arazisi, sit alanları, tarihî alanları niçin yok ediliyor? ” diye sordu.

BEYDAĞ-NAZİLLİ YOLU MUAMMASI

Bülbül konuşmasına şöyle devam etti:

“Beydağ-Ödemiş-Nazilli yolu Büyük Menderes ve Küçük Menderes Ovalarında üretim ve ticaret yapan vatandaşların bu alanlara girmek, ürünlerini taşımak için kullandıkları yol Nazilli-Beydağ-Köşk-Ödemiş yollarıdır. Söz konusu yollarda ilgili dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turhan'a vermiş olduğum soru önergesine gelen yanıtta "Ödemiş-Beydağ-Nazilli yolu 2019 yılı yatırım programında yer almaktadır. Yatırım programına göre projenin bitiş tarihi 2021 yılıdır. Köşk-Ödemiş yolu ise bütçe imkânları dâhilinde, yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilecek. " diye cevap verildi. Sayın Bakan, 2021 yılı bir ay sonra bitiyor, yolla ilgili bir çivi dahi çakılmadı. Çakmadığınız gibi geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül Nazilli'ye gelerek bölgede vatandaşlara yolun genişletilmesiyle ilgili sözler verdi. Şimdi size sormak istiyorum: Bu yolu siz mi yapacaksınız yoksa Adalet Bakanlığı mı yapacak? Ya da daha açık sorayım: İktidar olarak bu yolu yapacak mısınız yoksa bu vaadiniz de tozlu raflarda kalmaya devam mı edecek?”

VAAT EDİLEN PROJELERE NE OLDU?

“Aydın ili hiç havaalanı olmayan 3 büyükşehirden biri. En yakın havaalanı olan İzmir Adnan Menderes Havaalanı Aydın şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre, Karasu ilçemize ise yaklaşık 200 kilometre mesafede. Kütüğü Aydın olan vatandaşlarımızın yüzde 40'ı Aydın dışında. Yapılan bir araştırmaya göre, İzmir Adnan Menderes Havaalanına Aydın'ın plakası olan "09"la giriş yapan araç sayısı günlük ortalama 1.350. Yine, HAVAŞ Aydın'dan Adnan Menderes Havaalanına günlük 26 sefer yapılıyor, trenle gidenler eklendiğinde günlük 2.500-3.000 civarında kişi Adnan Menderes Havaalanına gidiyor. Bu rakamlara göre Aydın Türkiye'deki en aktif havaalanları arasında ilk 10'a ya da 15'e giriyor. Sizin Zafer Havaalanını 2021'in ilk dokuz ayında 7.397 kişi kullanmış, Aydın o dokuz aylık sayıyı üç günde karşılayacak durumda. 2015'te AKP'li Aydın milletvekili ‘2019'dan önce Aydınlıların uçma hayalini gerçekleştireceğiz’ demişti. 2021 yılının sonuna geldik. Çıldır Havaalanını sivil uçuşlara 2022 yılında açmayı planlıyor musunuz? Nisan 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı Aydın'da yaptığı konuşmada "Aydın hızlı tren hattını inşa ederek hizmete açacağız. " demişti, hızlı tren vaadi diğer seçim vaatleriniz gibi suya mı düştü?”