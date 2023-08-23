CHP’li Bülbül: Sulak alanlar neden dolduruluyor?
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP sözcüsü Süleyman Bülbül, Söke’deki sulak alanların doldurulmasını Meclis’e taşıdı. Bülbül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye “Sulak alanlar hangi kararla ve neden dolduruluyor” diye sordu.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı mahallesinde bulunan sulak alanların toprakla doldurulduğu ve Latmos Dağları bölgesinden yer alan maden ocaklarına fabrika atık küllerinin boşaltıldığı iddialarını Meclis’e taşıdı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Bülbül,
“Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı mahallesinde bulunan sulak alanların toprakla doldurulduğu basına yansımıştır. Bu durum, başta o bölge olmak üzere kısa ve orta vadede bölgeye yakın alanların ve havzanın genelinin ekosistemini olumsuz etkileyeceği aşikardır. Ayrıca Latmos Dağları bölgesinden yer alan ve giderek artan maden ocaklarının bölgenin tarihine, kültürüne ve jeolojik yapısına oldukça zarar vermektedir. Bunun yanı sıra buradaki maden ocaklarına fabrika atık küllerinin boşaltıldığı belirtilmektedir” dedi.
CHP’li Bülbül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den şu soruların yanıtlarını talep etti:
- Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı mahallesinde bulunan sulak alanların doldurulmasıyla ilgili yapılan çalışmadan Bakanlık haberdar mıdır?
- Sulak alanlar neden ve hangi malzemeler ile doldurulmaktadır?
- Sulak alanların doldurulmasının çevreye ve orada yaşayan vatandaşların sağlığı açısından yaratacağı olumsuz durumlarla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
- Latmos Dağları’ndaki maden ocağına boşaltılan küllerin içeriği nedir? Bu küller neden maden ocağına boşaltılmaktadır? Çevre ve vatandaşların sağlığı açısından herhangi bir zarar değerlendirmesi yapılmış mıdır?”
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