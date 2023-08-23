CHP’li Bülbül: Sulak alanlar neden dolduruluyor?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:39

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:39

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı mahallesinde bulunan sulak alanların toprakla doldurulduğu ve Latmos Dağları bölgesinden yer alan maden ocaklarına fabrika atık küllerinin boşaltıldığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Bülbül,

“Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı mahallesinde bulunan sulak alanların toprakla doldurulduğu basına yansımıştır. Bu durum, başta o bölge olmak üzere kısa ve orta vadede bölgeye yakın alanların ve havzanın genelinin ekosistemini olumsuz etkileyeceği aşikardır. Ayrıca Latmos Dağları bölgesinden yer alan ve giderek artan maden ocaklarının bölgenin tarihine, kültürüne ve jeolojik yapısına oldukça zarar vermektedir. Bunun yanı sıra buradaki maden ocaklarına fabrika atık küllerinin boşaltıldığı belirtilmektedir” dedi.

CHP’li Bülbül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den şu soruların yanıtlarını talep etti: