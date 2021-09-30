CHP'li Bülbül uyardı: AKP gözünü şimdi de OSB’lere dikti

30 Eylül 2021 Perşembe, 15:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslakla ilgili açıklama yapan Bülbül, “Mevcut ekonomik güçlüklerin üzerine eklenen salgın şartlarıyla, sanayi sektörü zor bir dönem geçirmektedir. Şimdi de OSB’lere gözünü diken AKP, sanayi sektörünün sorunlarını çözmektense genel kurul ile yönetilen OSB’lere bir de kayyum belasını getiriyor. Amaç buradaki sermayeye çökmek gibi duruyor. Bunun en somut örneği sulama birliklerinde yaşandı. Sulama birlikleri zarar ediyor gerekçesiyle çiftçinin elinden alınan ve DSİ tarafından özel kişi ve şirketlere verilen kaynaklarla ilgili bu düzenleme tarımın ölüm fermanı olmuştur. Şimdi aynı durumu OSB’lerde yaşayacağız.Sanayi üretimi ekonominin lokomotifi olup yerli ve milli olduğunu iddia eden İktidarın Hukuk Devleti ilkelerine aykırı antidemokratik bu OSM’lere çökme anlamına gelen kayyum taslağının yerli müteşebbisin yatırımına engel ve yabancı sermayenin ülkemizden kaçmasına neden olacağı açıktır" dedi.

Bilinen haliyle tasarının, OSB temsilcilerinin katkılarından yoksun ve ilgileri dışlayıcı bir anlayışta olduğunu belirten Bülbül, “Şehir merkezlerinden uzak yerleşkelere kurulan OSB’lere Valinin atadığı kayyum, OSB Genel Kurullarının yetkisini gasp edecek, OSB’lerin ihtiyaçları doğrultusunda değil kendi çıkarları için hareket edecektir. Sanayicilerin genel kurula giderek oluşturduğu yönetim yerine, kayyumun söz sahibi olması OSB’lerin üzerindeki baskıyı arttıracaktır” ifadelerini kullandı.