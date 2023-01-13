CHP’Li Bülbül: Yurttaşın bankalara olan borcu bir yılda 555 milyar lira arttı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:47

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:47

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Yaşanan ekonomik krizin her geçen gün daha fazla derinleştiğini, vatandaşın her geçen gün daha fazla borçlandığını ifade ederek “Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçları 30,3 milyar lira oldu” diyerek acı tabloyu gözler önüne serdi.

“Saray’ın ekonomi bakanı Nebati yine kredi paketi açıkladı” diyen Süleyman Bülbül, “İktidar, kredi verip vatandaşı borçlandırıyor. Vatandaş 2023 yılına rekor bir borçlanma hızıyla girdi. Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarındaki artış 2022 yılının son haftasında rekor bir düzeye erişti. Vatandaşların bankalara olan borcu 2022 yılının son haftasında 41 milyar lira daha artarak yıl sonu itibariyle 1 trilyon 574 milyar liraya yükseldi. Yılın son iki haftasındaki artış ise 73 milyar lira oldu. Vatandaşların bu borcunun 1 trilyon 120 milyar lirası bireysel kredilerinin, 454 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. ” ifadelerini kullandı.

“BİR HAFTADA KREDİ KARTI BORCU 24 MİLYAR TL ARTTI”

Borç rakamlarını açıklayan Bülbül, “Son hafta tüketici kredilerinde 16,8 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 24 milyar liralık artış kaydedildi. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçları ise 30,3 milyar lira oldu. Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçları son bir yılda 5,3 milyar lira artarak yıl sonunda 36 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların bankalara olan borcunda 2022 yılının tümünde 548 milyar liralık, toplam borçlarında ise 555 milyar liralık artış yaşandı. Milleti enflasyon girdabında boğulmaya terk eden 20 yıllık AKP iktidarını ilk seçimde mutlaka değiştireceğiz” diye konuştu.