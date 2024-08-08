CHP'li Bülbül'den eczane denetimlerine tepki: Ceza vergisini veren eczacılara kesiliyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:09

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, eczacıların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, eczacıların, tüm alımları faturalı olan, satışlarının yüzde doksanını devlete fatura eden bir meslek grubu olarak vergi kayıp kaçağının en az olduğu meslek grubu olduğunu ancak sektörel bazda başlatılan denetimlerin ilk aşamada eczanelerde yoğunlaştırılması sebebiyle bu durumun eczacılarda vergi adaleti bakımından adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ECZANELER BASKIYA UĞRUYOR

Türkiye genelinde maliye tarafından yapılan denetimlerde eczanelere milyonlarca lira ceza kesildiğini bildiren Bülbül, “Fiş başına 10 bin Türk Lirası ceza kesildiği ve kesilen cezaların boyutunun milyonlarca liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Eczacılar, verginin bir devletin asli hizmetlerini sürdürülmesi için vazgeçilmezliğini bilen, denetimleri de bu kapsamda gerekli ve anlamlı bulan ancak satışlarının yüzde 90’ını devlete fatura etmesine, vergi kaçağının en az olduğu meslek grubu olmasına rağmen hakkaniyetli bir denetim yapılmıyor. Diğer yandan deprem bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerde de deprem nedeniyle birçok evrak zayi olmuş durumda. Bu bölgede faaliyet gösteren eczacılar, henüz deprem sebebiyle yakınlarını, evini ve iş yerini depremde kaybetmenin acılarını saramamışken bir de vergi denetimleri ile baskıya uğratılıyor. İktidar, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara verdiği sözleri tutmadığı gibi bir de denetim zulmüyle karşı karşıya bırakıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

DENETİMLERE GÜVEN ZEDELENDİ

Vergi adaletinin tartışıldığı günlerde cezanın vergisi ödeyen eczacılara kesilmesinin kolaycılık olduğunu belirten Bülbül, “AKP iktidarı, yandaşları milyonlarca liralık adrese teslim ihalelerle zengin etmeye devam ederken, köprü ve otoyol geçişlerinde imtiyaz sağlarken, beşli çetenin 660 milyar liralık vergi borcunu silerken bütün bedeli esnafın, eczacının, avukatın, küçük işletmenin, yurttaşın sırtına yüklüyor. Ülke genelinden gelen şikayetlerde, tüm eczacıların kapsam altına alınması, denetimlerin konu başlığının ondan fazla olması, denetimlere güveni ciddi olarak zedeliyor. AKP iktidarı; yoktan var edip dokunulmazlık zırhıyla kuşattığı beşli çeteye ve yandaş şirketlere yönelsin. Göz göre göre silinen milyarlarca liralık vergi borçlarının peşine düşsün. Milyonlarca liralık ciro yapıp bir kuruş vergi ödemeyen yandaşlarından vergi toplasın. Küçük esnafın, emekçinin, eczacıların, avukatların yakasından düşsün. Emekçiler, vergilendirmede adalet talep ederken cezanın yine onlara kesilmesi adil değildir. Eczacıların sorunlarına göz yumamayız” diye konuştu.

KAÇ ECZANEDE VERGİ DENETİMİ YAPILDI?

Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

- Vergi incelemesi kapsamında yapılan sektörel denetimlerde, öncelikli olarak denetlenen sektör belirlemesi hangi kritere göre ve kim tarafından belirlenmektedir?

- Türkiye genelinde 2024 yılında kaç eczanede vergi denetimi yapılmıştır? Denetimler neticesindekesilen cezanın toplam tutarı ne kadardır?

- 2024 yılında Deprem bölgesinde faaliyet gösteren eczanelere yapılan vergi denetimi sayısı kaçtır? Deprem bölgesinde faaliyet gösteren eczanelere yönelik denetimlerde kesilen vergi cezalarının toplam tutarı ne kadardır?

- Söz konusu denetimlerin usule uygun gerçekleşmediğine dair tarafınıza yöneltilen herhangi bir şikâyet var mıdır? Şayet şikâyet mevcut ise kaç şikâyet alınmıştır?

- Yılın ilk sekiz ayında Türkiye genelinde eczane denetimleri sonucunda tesis edilen cezalara ilişkin yapılan itiraz sayısı kaçtır? Söz konusu itirazlara konu olan toplam meblağ ne kadardır? ANKARA/Cumhuriyet