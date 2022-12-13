CHP'li Bulut'un ziyaret ettiği eczacı: Çocuğuma ilacı zor buluyorum

13 Aralık 2022 Salı, 14:09

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara’da bir eczaneyi ziyaret etti. Eczane raflarında hangi ilaçların olmadığını inceleyen Bulut, “Vatandaş eczaneye gittiğinde reçetede yazan ilaçlarını tek eczaneden alamıyor. Bu sorun son zamanlarda iyice arttı. 4 ilaçtan 1’i eczane raflarında yok. Eczaneye gittiğinizde eczacı bilgisayarını açtığında hangi ilacın olup olmadığını size söyleyebiliyor. Ecza depolarında da bu söyleniyor. Türkiye’deki eczanelerde stok seviyesi minimuma düşmüş durumda. Adeta kıtlık var” dedi.

“Eczacı örgütlerinin, siyasetçilerin, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine ilaç yokluğunu dile getirmesine, hatta AKP sözcüsü Ömer Çelik’in bile bunu kabul etmesine rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ilacın olmadığına, stokların düştüğüne bir türlü inandıramadık” diyen CHP’li Bulut, eczacıya “Vatandaş eczaneye geldiğinde reçetesinde yazan ilaçların hepsini alabiliyor mu'' sorusunu yöneltti.

"ÇOCUĞUMA İLACI ZOR BULUYORUM"

Eczacı, “Keşke olsa, verebilsek ama yok. Piyasada ne kadar depo varsa hepsiyle çalışıyoruz. Ama maalesef ilaç yok. Haftada 1 ya da 2 kutu gönderiyorlar. Eczanede 1-2 kutu ilacın olması ilacın var olduğunu ifade etmez. Anaokulu öğrencisi kızım var. Şu anda okullarda bir salgın var. İnfluenza, beta, Covid... Çocuklar kırılıyor. Maalesef bunların ilaçları da yok. Kendi çocuğumun ilacını birkaç eczacı arkadaşıma sorarak bulabiliyorum. Ben bunu bir eczacı olarak yaşıyorsam normal bir vatandaşı düşünemiyorum” dedi.

"SAYFALAR DOLUSU İLAÇ YOK"

Eczacı, CHP’nin eczacı kökenli milletvekili Bulut’un, “Hangi ilaçlar yok” sorusuna da “Sayfalar dolusu ilaç yok. Çok bilindik antibiyotik grupları yok. Muadilleri bile yok. Bu bizim eksik listemiz, her eczanenin kendine özgü bir eksik listesi var” diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “ilaç sayısında bu yıl artış oldu” sözlerini hatırlatan Bulut, eczacıya, “Vatandaş ilacı bulamadığında sizi suçluyor mu” diye sordu.

"İKİ REÇETEDEN BİRİNİ KARŞILAYABİLİYORUM"

Eczacı, şöyle yanıt verdi:

“İlk zamanlar bunu daha çok duyuyorduk. Ama son zamanlarda farkındalık oldu. Eczacılar ilaç satarak para kazanıyorlar. İlaç satmazsa ne satacak da para kazanacak diye düşünüyorlar. İşlerimiz yarı yarıya düştü. Gelen iki reçeteden birini karşılayabiliyorum.”