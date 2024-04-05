CHP’li Çerçioğlu mazbatasını yemekhanede aldı: Utanç verici!

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle aldı. Çerçioğlu, "Bu utanç verici bir şey" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:07
CHP’li Çerçioğlu mazbatasını yemekhanede aldı: Utanç verici!
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Aydın Büyükşehir Başkanlığı’na üçüncü kez kez seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı. Mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle alan Çerçioğlu isyan etti.

“Türkiye’nin hangi ilinde büyükşehir belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır?” diyen soran Başkan Çerçioğlu, “Mazbata alma töreni bir yemekhanede gerçekleşiyor. Ben beceriksiz bu milletvekili derken haksız mıydım? Yakışıyor mu ya? Türkiye’nin hangi ilinde büyükşehir belediye başkanı veya o ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Utanç verici bir şey. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?" diye konuştu.

"ADLİYE BİNASI ÇÜRÜK"

2002 yılında milletvekili olduğunda AKP iktirdarının Aydın’a adliye sarayı sözü verdiğini hatırlatan Çerçioğlu, "Bu bina çürük çok fazla durmayalım mazbatayı alalım çıkalım. En küçük depremde yıkılacak bu bina. Yemek kokularıyla beraber mazbata almaya geliyorsun  kabul edilebilir bir şey değil.  Ben bunları söylediğim için zaten beni sevmiyorlar. Bugün içeriye girerken halini gördüm, adliye binasının merdiveninden iniyoruz demirler paslanmış, oynuyor. Üzüldüm ben kaç tane yer önerdim bunlara, ben önerdim diye beğenmediler.   Bu yerler Aydın halkının malıdır. Özlem Çerçioğlu’nun malı değil. Biz emanetçiyiz. Hepimiz kullanacağız. Bu zihniyet zaten Aydın’da bunları bu hale getirdi” diye konuştu.

Çerçioğlu'na mazbata töreninde CHP Aydın milletvekillerinden Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, Söke Belediye Başkanı seçilen Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı seçilen Malik Ercan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve parti örgütü eşlik etti.


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