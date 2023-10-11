CHP’li Derici, kamu personeline kira yardımına ilişkin kanun teklifi verdi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:38

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:38

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici; asker, polis, jandarma ve daha pek çok kamu görevlisinin lojman sorununu Meclis’e taşıyarak, kamu görevlilerine kira yardımı yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Öneş Derici’nin verdiği kanun teklifine göre; Kamu Konutları Kanunu kapsamında kamu konutlarından yararlanma hakkı olan fakat kamu konutlarının yetersizliği sebebiyle kendisine başka bir konut kiralamak zorunda kalan görevliler ve kamu konutlarında oturma süresi dolduğu için konuttan ayrılıp başka ev kiralamak zorunda kalan kamu görevlileri kira yardımından faydalanabilecek. Teklife göre; kendisine veya eşine ait olan evlerde oturmayan kişiler bu kira yardımından faydalanabilecek. Kanun teklifinde 5 bin lira olarak belirlenen kira yardımı, kamu görevlisinin oturduğu evin kira bedelinin daha yüksek olduğunun kanıtlanması şartıyla 7 bin 500 liraya kadar yükseltilebilecek.

“ASKER, POLİS, JANDARMA BÜYÜKŞEHİRLERE VE TURİZM KENTLERİNE TAYİN EDİLMEKTEN KORKAR HALE GELDİ

Süreyya Öneş Derici, verdiği kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada “Seçim bölgem olan Muğla gibi turistik illerde nüfus artışı ve talep artışı ile beraber, bu bölgelerde çok ciddi asayiş sorunları ortaya çıkmıştır. Kira bedellerinin fahiş rakamlara ulaştığı bu kentlerde çalışan asker, polis, jandarma gibi güvenlik güçleri; lojman yetersizliği nedeniyle buralarda görev yapmaktan korkar hale geldiler. Ülkemizde asayiş sorunları artmışken ve terör eylemleri söz konusuyken büyükşehirlerde ve turizm kentlerinde görev yapan kamu görevlilerinin, görevlerini huzurla ifa edebilmeleri için yaşam standartlarının hak ettikleri standartlara ulaşması gerekir” dedi.

Öneş Derici kanun teklifinde, bahsi geçen kamu görevlilerine yapılan kira yardımının her ay TÜFE oranına göre hesaplanan memur aylık katsayısı oranında artırılmasını teklif etti. Muğla Milletvekili bu teklif ile ev kiralarındaki hızlı artış sebebiyle yapılan kira yardımının yetersiz kalmamasını amaçladı.

LOJMANLAR YETERSİZ

Sadece güvenlik güçlerinin değil, Kamu Konutları Kanunu kapsamında hak sahibi olan bütün kamu görevlilerinin lojman sıkıntısı yaşadığını dile getiren Süreyya Öneş Derici, kamu konutlarında oturma süresi dolduğu için kiralık ev tutmak zorunda kalan kamu personellerinin de zor durumda olduğunu söyledi. CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici, “Her geçen gün artan fahiş kira bedelleri yüzünden İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Ankara ve benzeri şehirlerde görev yapan Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki görevliler, bu şehirlere tayin edilmekten endişe eder hale geldiler, bu hayat pahasını sadece lojman yetersizliğini gidererek değil, aynı zamanda kira yardımı yaparak da çözmeliyiz” dedi.