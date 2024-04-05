CHP’li Duman: Bazı arkadaşların sindirim yollarında problem var

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:41

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:41

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından İzmir'de Buca Belediye Başkanı seçilen CHP’li Görkem Duman, AKP’nin itirazı sonrası mazbatasını alamadı. AKP’li Adnan Öztekin’e 13 bin 646 oy fark atan Duman, dün İlçe Seçim Kurulu’ndan yapılacak törenle mazbata teslimi yapması beklenirken AKP’nin itirazı sonucunda tören ertelendi.

“HALKIN İRADESİNİ KABULLENECEKSİNİZ”

İlçe Seçim Kurulu’nun kararı beklenirken, mazbata teslim töreninin ertelenmesi haberi ilçe halkında tepkilere neden oldu. Bucalılar, halkın iradesini görmezden gelen tavırlara öfkelenerek, “Ülke genelinde kan kaybeden AKP, her yerde olduğu gibi burada da sonuçları hazmedemiyor. Biz halkız, halkın iradesini kabulleneceksiniz” diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise kararı beklerken CHP Buca İlçe örgütü ile buluştu. Parti binasının önünde bekleyen büyük kalabalık, Duman’a “Yanındayız” mesajı verdi.

DUMAN: SİNDİRİM YOLLARINDA PROBLEMİ VAR

İlçe binası önündeki kalabalığa seslenen Duman ise “Buca halkı 31 Mart günü kararını verdi; CHP adayı Görkem Duman’ı belediye başkanı seçti. Ama bazı arkadaşların sindirim yollarında problemi var” dedi. Seçimi kaybeden adayın aslı astarı olmayan suçlamalar yaptığını dile getiren Görkem Duman, şunları söyledi:

“04 Nisan Perşembe saat 13.00 itibarıyla mazbatamızı alacağımızın tarafımıza bildirilmesinden sonra kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşmıştık. Fakat seçimi kaybeden AKP adayı Adnan Öztekin’in bir takım ipe sapa gelmez, aslı astarı olmayan, iftira ve suçlamaları ve itirazları sonrasında ilçe 2. seçim kurulu itirazı değerlendirmeye almış ve henüz karar vermemiştir. Dolayısıyla mazbata teslim törenimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mazbatanın tarafımıza verilmesini engellemek suretiyle Buca halkının iradesine ipotek koymaya çalışan, tebrik mesajı yayınladıktan hemen sonra komik videolar çeken, kaybetmeyi bilmeyen AKP adayını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.”