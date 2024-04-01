CHP’li Duman: Buca ittifakı çığ oldu, büyüdü

31 Mart 2024 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yaklaşık yüzde 41,84’ünü alarak Buca Belediyesi'nin yeni başkanı olan CHP adayı Görkem Duman, “Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği inançla yola çıktık ve Buca ittifakını kurduk. Buca ittifakı, Buca'da doyan, Buca'da yaşayan hiç bir şekilde kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimseyi ayırt etmeyen herkesi kapsayan bir ittifak. Bu ittifak kart topu gibi büyüdü” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:59
CHP’li Duman: Buca ittifakı çığ oldu, büyüdü
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31 Mart 2024 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Görkem Duman oyların yaklaşık yüzde 41,84’ünü alarak Buca Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Demokrasi Meydanı'ndaki buluşmaya büyük sevgi gösterileri eşliğinde giren Görkem Duman, onbinlerce Bucalı yurttaşa seslendi.

"BENİM KAVGAM DA BUCA, SEVDAM DA BUCA"

Buca Demokrasi Meydanı'nda binlerce Bucalı vatandaşı selamlayarak konuşmasına başlayan Duman "Bu akşam Buca'da doğmuş, büyümüş bu sokaklarda yetişen beni Buca'ya belediye başkanı yaptınız. Beni bilen bilir benim kavgam da Buca, sevdam da Buca!" diye konuştu.

“BUCA İTTİFAKI ÇIĞ OLDU, BÜYÜDÜ”

Her kesimden Bucalı vatandaşlarla ittifak kurulduğunu belirten CHP’li Duman, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği inançla yola çıktık ve Buca ittifakını kurduk. Her gittiğimiz yere ittifakımızı Buca ilçe örgütümüzle beraber anlattık, ilmek ilmek işledik. Buca ittifakı, Buca'da doyan, Buca'da yaşayan hiç bir şekilde kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimseyi ayırt etmeyen herkesi kapsayan bir ittifak. Bu ittifak kart topu gibi büyüdü. 31 Martta sandıkta çığ olacak demiştim. Beni mahcup etmediniz hepinize teşekkür ederim. Şimdi sıra biz de, bizler sizi mahcup etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KALBİMİZ DE KAPIMIZ DA AÇIK”

Yeni dönemde şeffaf ve herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı olacağını belirten Görkem Duman "Buca ittifakının belediyeciliği adil, şefaf ve hakkaniyetli olacak. Bizler belediyeyi yönetirken kalbimizde, gönlümüzde kapımızda Buca halkına açık olacak. CHP'deki değişim tüm Türkiye'ye yansıdı. Bugün Türkiye haritası kıpkırmızı oldu ve bizler de Buca'da bu iktidarı sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

“BABA OCAĞINI TERK EDENLERE DERS VERDİNİZ”

CHP'den ayrılıp, başka partilerden aday olanlara konuşmasında bahseden Duman "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi, baba ocağını terk edenlere büyük bir ders verdiniz. Sizler, vefasını hizmetle göstereceklere tamam dediniz. Bucamızı en iyi yerlere taşımaya hep birlikte ilerleyeceğiz. Hepinize söz veriyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" şeklinde konuştu.


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