CHP'li Engin Özkoç: 360 milletvekilini garantiledik

15 Ekim 2021 Cuma, 12:29

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız!"