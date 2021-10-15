CHP'li Engin Özkoç: 360 milletvekilini garantiledik
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı olarak 360 milletvekilini garantiledik" açıklamasında bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız!"
Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem...— Engin Özkoç (@enginozkoc) October 15, 2021
BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!
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