CHP'li Engin Özkoç: 360 milletvekilini garantiledik

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı olarak 360 milletvekilini garantiledik" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 12:29
CHP'li Engin Özkoç: 360 milletvekilini garantiledik
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız!"


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