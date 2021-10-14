CHP'li Özkoç açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkileri arttı!

14 Ekim 2021 Perşembe, 22:20

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini artıran maddeye ilişkin açıklama yaptı.

Özkoç’un, sosyal medya hesabı üzerinden, muhalefetin karşı oylarına rağmen kabul edilen kanun teklifinin 56. Maddesi'ne ilişkin paylaşımı şöyle:

Az önce TBMM’de Millet İttifakı’nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; “tütün ürünlerinin” ve “araçların” özel tüketim vergileri ile oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını “üç katına” kadar artırma yetkisi verildi. — Engin Özkoç (@enginozkoc) October 14, 2021

"Az önce TBMM’de Millet İttifakı’nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; 'tütün ürünlerinin' ve 'araçların' özel tüketim vergileri ile oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını “üç katına” kadar artırma yetkisi verildi."

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen 56. Maddesi, şöyle:

"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan 'bir katına' ibareleri 'üç katına' şeklinde ve (c) bendinde yer alan 'malların' ibaresi 'mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü' şeklinde değiştirilmiştir."