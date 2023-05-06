CHP'li Erkek'ten bakanlık mesajı: Adalet Bakanı olacağım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağım" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk'te Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu.
Erkek, bakanlık iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkek şunları söyledi:
"Genel başkanımız Çanakkale'de bize de sürpriz yaptı. Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak dedi. Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Önce Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başlasın. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları istişare edecekler ve sonuçta Cumhurbaşkanımız görev yapacak bakanları açıklayacak. 6 Şubat'ta bu sistem ve parti devleti enkazda kaldı. Devletin kolonlarının da kesildiğini gördük. Bu kadro devleti adalet ve liyakat temelinde inşa edecek."
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef aldı
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!